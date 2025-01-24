Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году — Finance.ua

Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году Сегодня 21:03 — Личные финансы

Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году

Эксперты издания Time Out назвали 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году.

Возглавила рейтинг албанская столица Тирана, где средняя стоимость аренды жилья на ночь составляет 50 долларов за ночь.

«Красивую береговую линию Албании в последние несколько лет рассматривали как бюджетную альтернативу Греции, Испании и Италии, но было бы глупо посетить страну и пропустить ее столицу — особенно если вы ищете бюджетный городской отдых», — отмечают авторы статьи.

В городе советуют посетить бункер времен холодной войны, превращенный в музей, входной билет которого стоит около 5 долларов, а также исследовать местные замечательные рестораны и бары, которые предлагают замечательные блюда и коктейли по приемлемым ценам.

Самые дешевые города Европы по версии Time Out

Тирана, Албания Каунас, Литва Порту, Португалия Загреб, Хорватия Чески-Крумлов, Чехия Бухарест, Румыния Галл, Великобритания София, Болгария Аргос, Греция Краков, Польша Белград, Сербия Марсалфорн, Мальта Грац, Австрия Рига, Латвия

Напомним, международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.

В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне стремления властей снизить нехватку квартир для постоянных жителей города. Закон, принятый в ноябре, устанавливает годичный запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды в более чем десяти центральных районах Афин.

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