Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году — Finance.ua

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Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году

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Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году
Самые дешевые города Европы для путешествий в 2025 году
Эксперты издания Time Out назвали 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году.
Возглавила рейтинг албанская столица Тирана, где средняя стоимость аренды жилья на ночь составляет 50 долларов за ночь.

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«Красивую береговую линию Албании в последние несколько лет рассматривали как бюджетную альтернативу Греции, Испании и Италии, но было бы глупо посетить страну и пропустить ее столицу — особенно если вы ищете бюджетный городской отдых», — отмечают авторы статьи.
В городе советуют посетить бункер времен холодной войны, превращенный в музей, входной билет которого стоит около 5 долларов, а также исследовать местные замечательные рестораны и бары, которые предлагают замечательные блюда и коктейли по приемлемым ценам.

Самые дешевые города Европы по версии Time Out

  1. Тирана, Албания
  2. Каунас, Литва
  3. Порту, Португалия
  4. Загреб, Хорватия
  5. Чески-Крумлов, Чехия
  6. Бухарест, Румыния
  7. Галл, Великобритания
  8. София, Болгария
  9. Аргос, Греция
  10. Краков, Польша
  11. Белград, Сербия
  12. Марсалфорн, Мальта
  13. Грац, Австрия
  14. Рига, Латвия
Напомним, международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.
В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне стремления властей снизить нехватку квартир для постоянных жителей города. Закон, принятый в ноябре, устанавливает годичный запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды в более чем десяти центральных районах Афин.
Коста-Рика признана самой дружественной страной мира по версии Conde Nast Traveller’s Readers' Choice Awards 2024.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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