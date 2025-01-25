ТОП-10 городов для путешествий в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 городов для путешествий в 2025 году (инфографика) Сегодня 15:11 — Мир

ТОП-10 городов для путешествий в 2025 году (инфографика), Фото: freepik

Лучшим направлением для путешествий в 2025 году стал Лондон, впервые за несколько лет обошедший Дубай.

Сервис Tripadvisor составил рейтинг из лучших городов-направлений в мире для путешествий в этом году.

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В 2024 году Дубай был на первом месте, однако в этом году город Объединенных Арабских Эмиратов опустился на третье место.

На втором месте оказалось очень популярное у туристов направление. Это остров Бали, Индонезия.

В первой пятерке остались преимущественно страны шенгенской Европы.

В частности, Сицилия заняла четвертое место, обогнав Париж, традиционно считающийся самым романтичным городом мира.

Во второй половине десятки на седьмом месте оказался Ханой (Вьетнам), на восьмом — Марракеш (Марокко), а на десятое место попал Бангкок (Таиланд).

Ранее мы писали , какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров. Эксперты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, отслеживающей прямые поставки из более 18 тысяч аэропортов и авиакомпаний.

Список с высокой вероятностью потери багажа возглавила Frontier Airlines (США) — степень риска составляет один из 22 пассажиров, за ней следуют Air India (Индия) и IndiGo (Индия). На одном из первых мест Aer Lingus (Ирландия) — 3,14% из 14 003 отзывов о ней упоминается потерянный багаж.

Справка Finance.ua:

Международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.

Доходы от международного туризма также продемонстрировали устойчивый рост в 2024 году. По предварительной оценке, туристы потратили 1,9 трлн долларов, то есть в среднем каждый турист потратил более 1000 долларов на одного человека.

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