На сколько подорожала ночь в испанском отеле — Finance.ua

На сколько подорожала ночь в испанском отеле
По данным Национального института статистики Испании, в 2024 году цены на проживание в испанских отелях выросли на 8%. Сегодня ночь в испанской гостинице подорожала до 120 евро.
В среднем постояльцы заселяются на три дня.
Где останавливаются
Сами испанцы чаще всего останавливаются в отелях Андалусии, Каталонии и Валенсии.
А иностранцы — на Канарских и Балеарских островах. И в Каталонии.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании.
Отмечается, что это была одна из серии мер, объявленных правительством с целью сделать жилье более доступным для испанских граждан.
«Для них налоговое бремя составит до 100% стоимости недвижимости», — заявил Санчес.
Туристическое страхование за границу
Справка Finance.ua:
- Европа в прошлом году стала наиболее посещаемым континентом — 747 млн туристов (+1% по сравнению с уровнем 2019 года и 5% по сравнению с 2023 годом).
- Ближний Восток (95 млн прибытий) по-прежнему демонстрирует самые высокие показатели по сравнению с 2019 годом: количество международных прибытий в 2024 году на 32% превышает уровень до пандемии.
- TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025 Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей.
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