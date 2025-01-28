На сколько подорожала ночь в испанском отеле — Finance.ua

На сколько подорожала ночь в испанском отеле Сегодня 18:33 — Личные финансы

На сколько подорожала ночь в испанском отеле

По данным Национального института статистики Испании, в 2024 году цены на проживание в испанских отелях выросли на 8%. Сегодня ночь в испанской гостинице подорожала до 120 евро.

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В среднем постояльцы заселяются на три дня.

Где останавливаются

Сами испанцы чаще всего останавливаются в отелях Андалусии, Каталонии и Валенсии.

А иностранцы — на Канарских и Балеарских островах. И в Каталонии.

огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил , что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться сесли они захотят купить дом в Испании.

Отмечается, что это была одна из серии мер, объявленных правительством с целью сделать жилье более доступным для испанских граждан.

«Для них налоговое бремя составит до 100% стоимости недвижимости», — заявил Санчес.

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Справка Finance.ua:

Европа в прошлом году стала наиболее посещаемым континентом — 747 млн ​​туристов (+1% по сравнению с уровнем 2019 года и 5% по сравнению с 2023 годом).

Ближний Восток (95 млн прибытий) по-прежнему демонстрирует самые высокие показатели по сравнению с 2019 годом: количество международных прибытий в 2024 году на 32% превышает уровень до пандемии.

TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025 Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей.

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