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Украинцев предупредили о новой волне ИИ-мошенничеств

Личные финансы
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ИИ упрощает мошенникам создание фейковых голосов, видео и сообщений
ИИ упрощает мошенникам создание фейковых голосов, видео и сообщений
Украине следует готовиться к новой волне ИИ-преступлений. Из-за войны, высокого уровня цифровизации и значительной зависимости граждан от онлайн-сервисов Украина входит в число наиболее уязвимых стран к финансовым мошенничествам с использованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

ИИ как инструмент новой волны мошенничеств

Искусственный интеллект существенно удешевляет и упрощает использование мошеннических схем. Украина в этом контексте оказывается среди наиболее рисковых стран из-за сочетания нескольких факторов: массовых волонтерских сборов, активного использования онлайн-платежей и зависимости от цифровых сервисов во время войны.
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Современные ИИ-инструменты уже позволяют:
  • имитировать голоса родственников или военных;
  • создавать фейковые видеообращения;
  • генерировать поддельные документы;
  • отправлять «официальные» сообщения от банков;
  • автоматизировать персонализированные мошеннические атаки через мессенджеры и соцсети.

Наибольшие риски для Украины

Особую угрозу представляют фальшивый сбор средств на нужды армии, мошеннические схемы в сфере благотворительности и манипуляции с криптовалютными переводами. Если раньше подобные операции требовали значительных ресурсов и командной работы, то теперь их может реализовать один человек, используя доступные ИИ-сервисы, отмечает Василевская.
Смаглюк.
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На этом фоне США уже начали интегрировать оценку рисков искусственного интеллекта в систему противодействия финансовым преступлениям и киберугрозам. Там признают, что традиционные инструменты кибербезопасности и финансового контроля не успевают за темпами развития технологий, поэтому подходы к регулированию постепенно меняются.
Ранее мы сообщали о ТОП-5 схем мошенников во время войны, которые оставляют украинцев без денег.
Также мы писали, что мошенники начали использовать фейковые сайты, напоминающие ресурсы государственного сервиса «Дія», чтобы получить доступ к личным данным граждан.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИМошенничествоМошенники
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