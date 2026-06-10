Украинцев предупредили о новой волне ИИ-мошенничеств

Украине следует готовиться к новой волне ИИ-преступлений. Из-за войны, высокого уровня цифровизации и значительной зависимости граждан от онлайн-сервисов Украина входит в число наиболее уязвимых стран к финансовым мошенничествам с использованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
ИИ как инструмент новой волны мошенничеств
Искусственный интеллект существенно удешевляет и упрощает использование мошеннических схем. Украина в этом контексте оказывается среди наиболее рисковых стран из-за сочетания нескольких факторов: массовых волонтерских сборов, активного использования онлайн-платежей и зависимости от цифровых сервисов во время войны.
автоматизировать персонализированные мошеннические атаки через мессенджеры и соцсети.
Наибольшие риски для Украины
Особую угрозу представляют фальшивый сбор средств на нужды армии, мошеннические схемы в сфере благотворительности и манипуляции с криптовалютными переводами. Если раньше подобные операции требовали значительных ресурсов и командной работы, то теперь их может реализовать один человек, используя доступные ИИ-сервисы, отмечает Василевская. Смаглюк.
На этом фоне США уже начали интегрировать оценку рисков искусственного интеллекта в систему противодействия финансовым преступлениям и киберугрозам. Там признают, что традиционные инструменты кибербезопасности и финансового контроля не успевают за темпами развития технологий, поэтому подходы к регулированию постепенно меняются.