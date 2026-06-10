Украинцев предупредили о новой волне ИИ-мошенничеств Сегодня 08:34 — Личные финансы

ИИ упрощает мошенникам создание фейковых голосов, видео и сообщений

Украине следует готовиться к новой волне ИИ-преступлений. Из-за войны, высокого уровня цифровизации и значительной зависимости граждан от онлайн-сервисов Украина входит в число наиболее уязвимых стран к финансовым мошенничествам с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

ИИ как инструмент новой волны мошенничеств

Искусственный интеллект существенно удешевляет и упрощает использование мошеннических схем. Украина в этом контексте оказывается среди наиболее рисковых стран из-за сочетания нескольких факторов: массовых волонтерских сборов, активного использования онлайн-платежей и зависимости от цифровых сервисов во время войны.

Современные ИИ-инструменты уже позволяют:

имитировать голоса родственников или военных;

создавать фейковые видеообращения;

генерировать поддельные документы;

отправлять «официальные» сообщения от банков;

автоматизировать персонализированные мошеннические атаки через мессенджеры и соцсети.

Наибольшие риски для Украины

Особую угрозу представляют фальшивый сбор средств на нужды армии, мошеннические схемы в сфере благотворительности и манипуляции с криптовалютными переводами. Если раньше подобные операции требовали значительных ресурсов и командной работы, то теперь их может реализовать один человек, используя доступные ИИ-сервисы, отмечает Василевская.

Смаглюк.

На этом фоне США уже начали интегрировать оценку рисков искусственного интеллекта в систему противодействия финансовым преступлениям и киберугрозам. Там признают, что традиционные инструменты кибербезопасности и финансового контроля не успевают за темпами развития технологий, поэтому подходы к регулированию постепенно меняются.

Ранее мы сообщали о ТОП-5 схем мошенников во время войны, которые оставляют украинцев без денег.

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