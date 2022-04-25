Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства — Finance.ua
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Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства

Сегодня 08:05Личные финансы
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Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройстваУкраинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства, freepik.com
Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.
Об этом сообщается на сайте компании.
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В частности, украинцам предлагают разнообразные программы оплачиваемой стажировки в следующих подразделениях и направлениях:
  • обслуживание клиентов;
  • бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;
  • разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;
  • контактцентр;
  • проверка качества/работа с жалобами;
  • группа досуга;
  • цифровой маркетинг;
  • финансы;
  • глобальная деятельность;
  • кадры и оплата труда;
  • рецепция и администрирование;
  • поддержка при слиянии и поглощении компаний.
Подавать заявки можно в течение мая-августа 2022 года.
Участвовать могут и абитуриенты, студенты и выпускники, и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере.
Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште. Список может расширяться, поскольку к программе еще присоединяются компании из разных городов и стран.

Справка Finance.ua:

  • поиск жилья и работы — два главных вопроса, которые интересуют украинских беженцев после переезда за границу. Больше всего наших граждан оказалось в соседней Польше, где они пытаются трудоустроиться. Однако не всегда поиск работы может увенчаться успехом;
  • какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: ТСН
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