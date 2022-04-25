Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства — Finance.ua

Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства

Сегодня 08:05 — Личные финансы

Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства, freepik.com

Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.

Об этом сообщается на сайте компании.

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В частности, украинцам предлагают разнообразные программы оплачиваемой стажировки в следующих подразделениях и направлениях:

обслуживание клиентов;

бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;

разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;

контактцентр;

проверка качества/работа с жалобами;

группа досуга;

цифровой маркетинг;

финансы;

глобальная деятельность;

кадры и оплата труда;

рецепция и администрирование;

поддержка при слиянии и поглощении компаний.

Подавать заявки можно в течение мая-августа 2022 года.

Участвовать могут и абитуриенты, студенты и выпускники, и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере.

Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште. Список может расширяться, поскольку к программе еще присоединяются компании из разных городов и стран.

Справка Finance.ua:

поиск жилья и работы — два главных вопроса, которые интересуют украинских беженцев после переезда за границу. Больше всего наших граждан оказалось в соседней Польше, где они пытаются трудоустроиться. Однако не всегда поиск работы может увенчаться успехом;

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