Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства — Finance.ua

В частности, украинцам предлагают разнообразные программы оплачиваемой стажировки в следующих подразделениях и направлениях:
обслуживание клиентов;
бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;
разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;
контактцентр;
проверка качества/работа с жалобами;
группа досуга;
цифровой маркетинг;
финансы;
глобальная деятельность;
кадры и оплата труда;
рецепция и администрирование;
поддержка при слиянии и поглощении компаний.
Подавать заявки можно в течение мая-августа 2022 года.
Участвовать могут и абитуриенты, студенты и выпускники, и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере.
Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште. Список может расширяться, поскольку к программе еще присоединяются компании из разных городов и стран.
Справка Finance.ua:
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