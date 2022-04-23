Как найти работу в условиях войны: практические советы — Finance.ua

Как найти работу в условиях войны: практические советы

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Война повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на те, что связаны с работой: кого-то уволили, у кого-то были разрушены карьерные планы, кто-то вынужден менять сферу деятельности. Но шок понемногу проходит, украинцы начинают планировать будущее, и вопрос поиска своего места на рынке труда становится одним из самых важных.

Но, как выявило недавнее исследование Work.ua, 18% соискателей из-за войны сложно сориентироваться, они не знают, где и как искать работу. Поэтому эксперты дали советы , как действовать нынешних обстоятельствах.

1. Оцените свои ресурсы — эмоциональные и финансовые

Чтобы понять, куда двигаться и что делать, когда в стране война, нужно уяснить, в какой точке вы находитесь сейчас, в каком эмоциональном состоянии и с какими возможностями.

Прежде всего проанализируйте сложившуюся финансовую ситуацию: есть ли у вас пассивный доход или сбережения, на какой период их хватит, как их правильно распределить, как сэкономить, можно ли получить денежную помощь и т.д. Грамотное планирование позволит продержаться некоторое время, пока не найдется решение.

Далее оцените свои силы. Если вы только что выехали в безопасное место, не нужно сразу браться за поиски работы. Вообще, старайтесь не строить долгосрочные планы и не требовать от себя too much. Сейчас вас окружат заботой волонтеры и добрые люди, закроют базовые потребности. От вас требуется прийти в себя и позаботиться о себе.

Если же не уехали, например, остались с семьей, а ваше предприятие прекратило деятельность, вам очень нужны работа и деньги, переходите в следующий пункт (при условии, что вы находитесь в относительной безопасности).

2. Займите проактивную позицию

Сейчас именно то время, когда нужно быть смелым, брать на себя ответственность и быть готовым к активному поиску работы. А именно:

самостоятельно мониторить предложения о работе;

рассылать резюме на все релевантные вакансии;

обращаться непосредственно к работодателям;

искать через знакомых;

в любой момент прийти на собеседование или приступить к работе и т.д.

Сейчас время работодателя, а не соискателя — вакансий мало, кандидатов много. Так что ждать, когда кто-то первый предложит «тепленькое место», значит сознательно занимать проигрышную позицию.

Также следует определиться с форматом работы — дистанционная или локальная, и подумать, сможете ли работать по своей профессии/специализации, или лучше перейти в другую сферу деятельности.

3. Начните с создания или обновления резюме

Поиск работы в военных условиях в техническом плане мало чем отличается от поиска работы в мирное время. Если не знаете, с чего начать, или уже забыли, как это делать, то вам пригодится инструкция «Как найти работу» . Но первое и важное действие — составить или обновить резюме.

Есть определенные стандартные вещи, которые должны быть в резюме во все времена . Но сейчас стоит учесть, что лучше иметь два варианта вашей профессиональной визитки — написанные на украинском и иностранном языках (на случай, если вы планируете откликнуться на предложения работодателей из других стран). Напишите резюме на немецком, французском, чешском, английском, латышском языках, и это увеличит ваши шансы при трудоустройстве.

4. Используйте все возможные каналы поиска работы

Сайты поиска работы, телеграм-каналы и боты, газеты, социальные сети, специальные платформы, друзья и знакомые — все подходит для поиска своего места на рынке труда в это нелегкое время. Не пренебрегайте ни одним из перечисленных каналов.

Вот полезные ссылки, ведущие на нужный канал поиска:

Справка Finance.ua:

по данным grc.ua, средняя зарплата в апреле во всех вакансиях составляет 18 700 грн;

в пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли:



— ИТ-сфера с самой высокой средней з.п. в 108 100 грн;

— высший менеджмент и руководство, где средняя зарплата в апреле составила 63 200 грн;

— специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;

— специалисты из сферы добычи сырья (26 500 грн);

— а также специалисты сферы строительства (25 300 грн).

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