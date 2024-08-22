Украинцам перестанут платить за размещение ВПЛ: какие причины и чего ждать дальше — Finance.ua

Украинцам перестанут платить за размещение ВПЛ: какие причины и чего ждать дальше Сегодня 10:32 — Личные финансы

Украинцам перестанут платить за размещение ВПЛ: какие причины и чего ждать дальше

С 1 сентября 2024 года выплаты по программе «Прихисток», которая компенсировала расходы на размещение переселенцев, будут прекращены из-за отсутствия финансирования. Программу планируют возобновить, когда найдут новые источники средств.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко во время мероприятия «Анализ выполнения Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года», пишет УНН.

С началом полномасштабной войны в Украине тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного убежища. На помощь этим внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) пришли их соотечественники, бесплатно предоставлявшие жилье. Для поддержки таких граждан правительство Украины запустило программу «Прихисток», в рамках которой предоставлялась компенсация за размещение переселенцев. Однако с 1 сентября 2024 года выплаты по этой программе будут прекращены из-за отсутствия финансирования.

Программа «Прихисток» была совместной инициативой Общества Красного Креста Украины и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Она предусматривала компенсацию расходов частным домохозяйствам, предоставлявшим жилье для ВПЛ с территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных населенных пунктов. Сумма компенсации составила 450 гривен в месяц за каждого переселенца, проживающего в предоставленном жилье.

Благодаря этой программе десятки тысяч украинцев получили возможность обеспечить временное жилье для нуждающихся, не неся при этом значительных финансовых затрат. Программа доказала свою эффективность, ведь она была адресной и непосредственно помогала тем, кто предоставлял убежище ВПЛ. Как отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко, «программа показала свою эффективность, поэтому планов по полному отказу от нее нет».

Причины прекращения выплат

Основной причиной прекращения выплат по программе «Прихисток» стало истощение финансовых ресурсов, которые поступали от международных партнеров, в частности от УВКБ ООН, обеспечивавших финансирование проекта.

«К сожалению, на сегодняшний день возможности поддерживать проект нет, поэтому мы предложили внести изменения в постановление, которое регулирует порядок выдачи этой компенсации, и предусмотрели механизм временной приостановки», — отметил Усенко.

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Это решение было обусловлено объективными проблемами с финансированием, с которыми сталкивается государство в условиях войны.

«Как только мы найдем средства, тогда будет возможно возобновление таких компенсаций. Пока август — это последний месяц, на который у нас есть средства по компенсациям», — добавил Усенко.

Что ждать дальше

Несмотря на прекращение выплат, программа «Прихисток» не отменяется окончательно. Минреинтеграции планирует возобновить выплаты, как только будут найдены новые источники финансирования. Однако конкретные сроки возобновления выплат пока неизвестны.

Местные администрации уже начали рассылать сообщения о том, что последнее заявление на размещение переселенцев следует подать в начале сентября. Это означает, что для многих домохозяйств, принявших у себя ВПЛ, август 2024 станет последним месяцем, когда они получат государственную компенсацию по программе «Прихисток».

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Обозреватель По материалам:

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