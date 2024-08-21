«Деньги следуют за человеком». В Украине запускают экспериментальный проект для переселенцев — Finance.ua

«Деньги следуют за человеком». В Украине запускают экспериментальный проект для переселенцев Сегодня 16:03 — Личные финансы

«Деньги следуют за человеком». В Украине запускают экспериментальный проект для переселенцев

Министерство социальной политики начинает проведение экспериментального проекта, позволяющего предоставлять внутренне перемещенным пожилым людям и лицам с инвалидностью социальные услуги стационарного ухода и поддержанного проживания по принципу «деньги следуют за человеком».

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Для того чтобы услуги по поддержанному проживанию или стационарному уходу люди могли получать своевременно и в полном объеме, Минсоцполитики разработало механизм их предоставления ВПЛ пожилого возраста и лицам с инвалидностью по принципу «деньги следуют за человеком», — говорится в сообщении.

Алгоритм получения услуги

Человек, нуждающийся в услугах поддержанного проживания или стационарного ухода, подает письменное или электронное заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или по месту обращения. Если он не может сделать это без помощи других, ему помогает социальный менеджер.

После заключения договора с поставщиком социальных услуг человек начинает получать услугу, а средства — для оплаты за полученную услугу — Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью перечислит ему на банковскую карту. За услуги человек самостоятельно рассчитывается картой.

Кто какие функции выполняет

Органы местной власти должны определить лиц, отвечающих за реализацию проекта, и определять потребности людей, нуждающихся в указанных услугах.

На Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью возлагается функция формирования списка поставщиков соцуслуг, участников проекта и перечисления бюджетных средств для обеспечения предоставления услуг в рамках проекта.

«Принцип „деньги следуют за человеком“ — это огромная победа и значительная поддержка для того, чтобы услуга поддержанного проживания предоставлялась в громадах и можно было немного снять финансовую нагрузку с громад и областей. Перед громадами стоит вызов — построить такую ​​инфраструктуру для того, чтобы мы могли финансировать эту услугу. То есть, чтобы в громадах сменить дома поддержанного проживания по новому формату, где не 700 человек находятся в одном помещении, а до 30 человек и с предоставлением соответствующей услуги», — сказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

Она подчеркнула, что Минсоцполитики будет обращать внимание международных партнеров на этот экспериментальный проект, чтобы они по возможности приобщались к обустройству жилья для предоставления услуги.

Цель проекта

Экспериментальный проект позволит:

привлечь к предоставлению социальных услуг как коммунальных, так и негосударственных поставщиков;

обеспечить предоставление социальных услуг стационарного ухода, поддержанного проживания дееспособным ВПЛ пожилого возраста, лицам с инвалидностью, проживавшим на территориях, где ведутся активные боевые действия, или имущество которых уничтожено в результате таких действий и которые — по состоянию здоровья — нуждаются в предоставлении этих социальных услуг;

предоставить возможность ВПЛ пожилого возраста, лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика социальных услуг и рассчитываться за них;

обеспечить предоставление социальных услуг ВПЛ пожилого возраста, лицам с инвалидностью в соответствии с договором об их предоставлении и индивидуальным планом.

Финансирование проекта

Финансирование социальных услуг стационарного ухода, поддержанного проживания будет осуществляться за государственный счет. Так, для предоставления социальных услуг свыше 2300 человек в государственном бюджете предусмотрено более 366,8 млн грн на 2024 год.

Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила , что правительство нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. «Работаем над тем, чтобы ввести более универсальное базовое социальное пособие. Пособие для ВПЛ будем продлевать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей будут дальше получать поддержку 2−3 тыс. грн, но параллельно будем создавать новые, универсальные виды помощи», — сообщила Жолнович.

Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.