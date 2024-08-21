Как изменится порядок выплат для переселенцев в 2025 году — Finance.ua

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Как изменится порядок выплат для переселенцев в 2025 году

Казна и Политика
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Как изменится порядок выплат для переселенцев в 2025 году
Как изменится порядок выплат для переселенцев в 2025 году
Правительство нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщила в интервью Ukrinform министр социальной политики Оксана Жолнович.
«Работаем над тем, чтобы ввести более универсальное базовое социальное пособие. Пособие для ВПЛ будем продолжать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей будут получать поддержку 2−3 тыс. грн, но будем параллельно создавать новые, универсальные виды помощи», — сообщила Жолнович.
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В качестве примера она пояснила, что в семье переселенцев люди могут получать пенсию или пособие по инвалидности, пособие для малообеспеченных, жилищную субсидию и пособие на проживание для ВПЛ.
«Проще — сосчитать все критерии — доход, расходы, потребности и обеспечить поддержку семье одним базовым пособием. Мы хотим такое пособие спроектировать и пропилотировать. Оно будет оформляться через „Дію“ и будет почти автоматической», — объясняет Жолнович.
По ее словам, процесс разработки этого пособия продолжается. Планируется, что до конца года оно будет запущено в тестовом режиме.
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По материалам:
УНІАН
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