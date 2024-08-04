Программа «Прихисток»: сколько средств выплатили владельцам жилья, приютившим переселенцев — Finance.ua

Программа «Прихисток»: сколько средств выплатили владельцам жилья, приютившим переселенцев Сегодня 07:19 — Казна и Политика

Программа «Прихисток»: сколько средств выплатили владельцам жилья, приютившим переселенцев

В рамках проекта «Прихисток» на выплаты за апрель направили 70,8 млн грн. Средства получили более 63 тысяч владельцев жилья, приютивших переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также Сколько средств потратили на компенсации по программе «Прихисток» в декабре 2023 года

«В рамках реализации проекта „Прихисток“ профинансированы компенсации за апрель 2024 года на общую сумму 70,8 миллиона гривен. Эти средства были перечислены более чем 63 тысячам владельцев жилья, которые бесплатно разместили более 161 тысячи внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что с января текущего года компенсации финансируются Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) согласно соглашению, подписанному с Минреинтеграции.

Также УВКБ ООН продолжает обработку данных за май 2024 года.

В ведомстве добавляют, что Минреинтеграции уже передало УВКБ ООН данные о проведении соответствующих выплат за июнь 2024 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.