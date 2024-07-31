Минимальный страховой взнос — 2024: сколько будет стоить месяц стажа в августе Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В августе 2024 года размер минимального страхового взноса составит 1760 грн. Именно такую ​​сумму нужно оплатить, чтобы в страховой стаж был зачислен полный месяц, пишет chasdiy.org

Напомним, что с 1 апреля 2024 года размер минимального страхового взноса, определяемый как 22% размера минимальной заработной платы, изменился.

С 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы вырос до 8000 грн.

Таким образом, чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно уплатить не менее 1760 грн (22% х 8000 грн, где 8000 грн — размер минимальной заработной платы с 1 апреля 2024 года).

Кто может делать добровольные пенсионные взносы, и какая периодичность уплаты

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.

Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и финансовых возможностей.

Важно знать: чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Граждане, желающие в 2024 году продолжать уплату добровольных взносов в систему обязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, могут заключить новые Договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме) через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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