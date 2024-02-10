Сколько средств потратили на компенсации по программе «Прихисток» в декабре 2023 года — Finance.ua

Сколько средств потратили на компенсации по программе «Прихисток» в декабре 2023 года Сегодня 16:05 — Личные финансы

Сколько средств потратили на компенсации по программе «Прихисток» в декабре 2023 года, www.freepik.com

За декабрь 2023 года в рамках проекта «Прихисток» были профинансированы компенсации в общей сложности на 98,8 млн гривен.

Об этом пишет пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Эти средства были перечислены более 84 тысячам собственников жилья, бесплатно разместившим внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что по программе предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за размещение одного ВПЛ.

За декабрь выплаты производились за счет средств Общества Красного Креста Украины. Начиная с января текущего года компенсации будут финансироваться Агентством ООН по делам беженцев в соответствии с подписанным с Минреинтеграции соглашением.

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Всего за 2023 год в рамках проекта «Прихисток» было выплачено компенсацию на общую сумму 2,47 миллиарда гривен.

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