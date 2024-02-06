ВПП ООН начислит выплаты людям с инвалидностью в Украине — Finance.ua

ВПП ООН начислит выплаты людям с инвалидностью в Украине Сегодня 19:02 — Личные финансы

ВПП ООН начислит выплаты людям с инвалидностью в Украине

Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа ООН расширили поддержку людей с инвалидностью. Так, денежную помощь получат еще более 310 тыс. человек по всей стране. Сейчас такую ​​помощь уже получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий.

Сколько человек уже получили помощь

С момента запуска программы в августе 2023 года примерно 400 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, получили выплаты на общую сумму примерно 1 миллиард гривен.

Кто еще получит средства

В течение трех месяцев выплаты будут получать дети с инвалидностью, а также люди с инвалидностью на протяжении всей жизни. За это время им перечислят около 800 миллионов гривен.

Читайте также Сопровождение родственников с инвалидностью за границу: правила пересечения в 2024 году

Получать помощь смогут те люди из вышеперечисленных категорий, кто:

не получает помощь от других международных организаций;

не получает выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Министерством реинтеграции);

получает менее 3 250 гривен социальных выплат от государства.

Размер помощи

Выплата от ВПП — это разница между 3 250 гривен (до декабря 2023 — 3 000 гривен) и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Этот платеж не может составлять менее 100 гривен.

Помощь начисляется на банковские счета или доставляется Укрпочтой (в случае, если банковского счета нет или человек уже получает социальную выплату таким образом). Регистрироваться в КПН или Министерстве социальной политики не нужно.

Читайте также В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью

В настоящее время программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией с дополнительными взносами других доноров.

В целом с февраля 2022 года ВПП ООН предоставила украинцам денежную помощь на сумму более 550 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщалось , что пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена ​​инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.