Сопровождение родственников с инвалидностью за границу: правила пересечения в 2024 году — Finance.ua
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Сопровождение родственников с инвалидностью за границу: правила пересечения в 2024 году

Личные финансы
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Согласно «Правилам пересечения государственной границы», инвалиды I, II и III групп, а также сопровождающие их лица имеют право на выезд из Украины во время действия военного положения. Сопровождающим лицом может быть один из членов семьи первой степени родства (супруг, дети (родные и усыновленные), родители), а также лицо, осуществляющее постоянный уход. Однако для военнообязанных мужчин действуют определенные ограничения.

Кто нуждается в сопровождении при выезде за границу?

Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут сопровождать за границу жену, родителей и детей, если они имеют I или II группу инвалидности.
Кроме того, родители и опекуны некоторых категорий детей также имеют право на пересечение границы. Речь идет о:
• несовершеннолетних лицах с инвалидностью;
• детях, страдающих перинатальными впечатлениями нервной системы;
• детях, с рождения имеющих тяжелые нарушения развития;
• больных орфанными заболеваниями;
• несовершеннолетних с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;
• детях с ДЦП или психическими расстройствами;
• больных сахарным диабетом первого типа;
• больных острыми или хроническими заболеваниями почек;
• детях, которые тяжело травмированы, нуждаются в паллиативной помощи или пересадке органа.
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Какие документы необходимы

Для того чтобы военнообязанный мужчина мог сопровождать родственника за границу, он должен иметь при себе:
1. Загранпаспорта (свой и лица с инвалидностью).
2. Документ, подтверждающий родственные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу и т. п.).
3. Документы, подтверждающие инвалидность родственника, которому необходимо сопровождение. В частности, это могут быть:
— удостоверение инвалидности с указанием группы инвалидности;
— пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности;
— удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины, в которых указана группа и причины инвалидности;
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— справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или соцпомощь. Такую справку можно получить в УСЗН по месту жительства человека с инвалидностью;
— справка о получении государственных выплат на ребенка. Ее должно выдать структурное подразделение по социальной защите. При этом не важно, кто является получателем помощи;
— справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;
— акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.
Если в сопровождении нуждается больной человек, который едет на лечение за границу, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку, которую выдала врачебная консультативная комиссия по форме и в порядке, установленных министерством здравоохранения (вывод врачебно-консультативной комиссии).
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Можно ли уехать за границу с родственником, имеющим III группу инвалидности

Согласно законодательству Украины, военнообязанные мужчины имеют право на пересечение государственной границы в случае, если они сопровождают жену с любой группой инвалидности, в том числе и III. Для этого необходимо собрать пакет документов для выезда за границу в соответствии с положениями п. 2−1 постановления КМУ № 57 от 27.01.1995 г. и выезжать вместе с женой.

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По материалам:
visitukraine.today
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