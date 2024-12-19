Украинцам объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами — Finance.ua

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Украинцам объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами

Энергетика
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Украинцам объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами
Украинцам объяснили, как новые графики отключений света повлияют на распределение электроэнергии между регионами
С 16 декабря компания «Укрэнерго» ввела новые правила формирования графиков отключения света, которые будут одинаковыми для всей страны. Они предусматривают увеличение времени с электроснабжением для каждой очереди.
По словам врио председателя Госэнергонадзора Анатолия Замулко, обновленные графики отключений обеспечивают более гибкое и справедливое распределение электроэнергии между всеми регионами. В то же время их максимальная эффективность зависит от правильного применения операторами системы распределения (облэнерго).
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Графики почасовых отключений разработаны по унифицированной схеме для всех регионов. Они основываются на принципе справедливого распределения электроэнергии: каждая группа потребителей остается без света некоторое время на протяжении недели. Потребителей разделили на 6 больших очередей и 12 групп, что позволяет операторам системы распределения (ОСР) более гибко управлять отключениями. К примеру, если нужно ограничить электроснабжение только для полутора очередей, ОСР не придется обесточивать две.
«Это позволяет более эффективно подходить к отключениям и увеличивать продолжительность электроснабжения для потребителей», — сказал он.
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По словам руководителя Госэнергонадзора, перед ОСР стоит задача обеспечивать справедливое распределение и своевременное переключение. Эффективность системы зависит от комплексного подхода.
Замулко также добавил, что идет активная работа по обеспечению котельных и инфраструктурных объектов индивидуальными генерирующими мощностями. Это поможет снизить нагрузку на графики отключений для бытовых потребителей. Кроме того, промышленность и бизнес могут привлекать импортную электроэнергию.
Также Госэнергонадзор проводит мониторинги соблюдения установленного нормативно-правовыми актами по вопросам электроэнергетики порядка применения операторами системы распределения мер по ограничению и/или прекращению поставки электрической энергии потребителям, а также эффективности применения предельных величин потребления электрической мощности.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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