У понеділок в Україні почнуть діяти уніфіковані графіки відключень електроенергії — Finance.ua

У понеділок в Україні почнуть діяти уніфіковані графіки відключень електроенергії Сьогодні 15:54 — Енергетика

У понеділок в Україні почнуть діяти уніфіковані графіки відключень електроенергії

У понеділок, 16 грудня, в усіх областях України почнуть діяти уніфіковані графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Що зміниться

«Завтра, 16 грудня, заходи обмеження споживання для побутових споживачів почнуть застосовуватись за новими графіками. Це зумовлено вимогами оновленої інструкції «Про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії», — йдеться у повідомленні.

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В «Укренерго» зауважили, що графіки відключень в усіх областях будуть уніфіковані.

Актуальна інформація про графіки відключень розміщена на інформаційних ресурсах обленерго.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

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Графіки складаються в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.

Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

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