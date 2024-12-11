В ДТЭК объяснили, почему на западе Украины не выключают свет — Finance.ua

В ДТЭК объяснили, почему на западе Украины не выключают свет Сегодня 16:43 — Энергетика

В ДТЭК объяснили, почему на западе Украины не выключают свет

В компании ДТЭК объяснили, почему на западе Украины может отличаться ситуация с электроснабжением.

Там сообщили , что целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Поэтому, когда электроэнергии не хватает, это может произойти по двум причинам: первая — когда электростанции, поврежденные войной, не могут выработать достаточно энергии, а вторая — когда электричество есть, но его невозможно передать через разбитые дронами сети.

В ДТЭК отметили, что туда, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее, а там, где передача электричества до сих пор усложнена, действуют графики отключения.

Укрэнерго писало, что 11 декабря во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.

НВ По материалам:

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