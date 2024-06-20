Украина запустит механизм минимальных цен для экспорта агропродукции не раньше августа — Минагрополитики Сегодня 16:30 — Аграрный рынок

Украина запустит механизм минимальных цен для экспорта агропродукции не раньше августа — Минагрополитики

Новые правила, запрещающие экспорт украинской сельскохозяйственной продукции ниже официальных минимальных цен, начнут действовать не ранее августа.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Михаил Соколов, пишет Reuters

Новый механизм экспортных цен будет распространяться на поставки пшеницы, кукурузы, растительного масла, соевых бобов, рапса и некоторых других сельскохозяйственных товаров.

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Правительство подготовило расчеты по установлению минимальных экспортных цен на некоторые сельскохозяйственные товары для увеличения доходов.

Согласно новым правилам, минимально допустимые экспортные цены будут рассчитываться на основе данных Государственной таможенной службы с учетом условий поставки за предыдущий месяц и с использованием скидки 10%.

«Я не ожидаю, что это произойдет раньше августа», — заявил Соколов на онлайн-встрече с аналитиками и трейдерами.

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В мае украинский парламент принял поправки к закону, который вводит новые правила, и Соколов заявил, что закон вступит в силу 1 июля.

Он сообщил, что для запуска механизма минимальных цен еще предстоит принять ряд правительственных документов, но не назвал точную дату, когда новая процедура начнет действовать.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроекты № 10 168−2 и 10 169−2, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по усовершенствованию внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Этими документами определяются минимальные экспортные цены на агропродукцию, в первую очередь на зерновые и масличные.

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Минагрополитики ожидает, что введение законов создаст механизмы для борьбы с теневым экспортом зерновых и масличных культур. Минимальные цены после вступления в силу законов будут определяться на основе разработанных министерством методик ежемесячно 10 числа.

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