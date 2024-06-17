В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта — Finance.ua

В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта Сегодня 06:31 — Аграрный рынок

В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта

В следующем маркетинговом году (с июля 2024 года) Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры покидают Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, после двух лет полномасштабной войны Украине удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур.

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«Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики. Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года», — подчеркнул Тарас Высоцкий.

В Министерстве прогнозируют, что из нового урожая производство зерновых культур составит около 56 млн тонн. Из них:

пшеницы — 21 млн тонн,

ячменя — около 5 млн тонн,

кукурузы — 28,5 млн. тонн.

Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн тонн. В частности, пшеницы — 15 млн тонн, ячменя — 2,5 млн тонн, кукурузы — около 25 млн тонн.

Производство масличных культур по прогнозам достигнет 22 млн тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника — около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн тонн — и это будет рекордный показатель в истории Украины.

Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн тонн.

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