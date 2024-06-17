В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта — Finance.ua

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В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта

Аграрный рынок
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В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта
В Минагрополитики уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта
В следующем маркетинговом году (с июля 2024 года) Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры покидают Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, после двух лет полномасштабной войны Украине удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур.
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«Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики. Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года», — подчеркнул Тарас Высоцкий.
В Министерстве прогнозируют, что из нового урожая производство зерновых культур составит около 56 млн тонн. Из них:
  • пшеницы — 21 млн тонн,
  • ячменя — около 5 млн тонн,
  • кукурузы — 28,5 млн. тонн.
Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн тонн. В частности, пшеницы — 15 млн тонн, ячменя — 2,5 млн тонн, кукурузы — около 25 млн тонн.
Производство масличных культур по прогнозам достигнет 22 млн тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника — около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн тонн — и это будет рекордный показатель в истории Украины.
Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн тонн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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