Экспорт товаров Украиной в мае стал вторым по объему с начала войны — Finance.ua

Экспорт товаров Украиной в мае стал вторым по объему с начала войны Сегодня 06:11 — Казна и Политика

Экспорт товаров Украиной в мае стал вторым по объему с начала войны

В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимость — 3 млрд 340 млн долларов США. Физические показатели экспорта товаров остались близкими к довоенным показателям февраля 2022 года. По показателям физического объема экспорт товаров в мае 2024 года второй за весь период широкомасштабного вторжения — объем экспорта был больше только в апреле этого года.

Как объяснил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, в мае традиционно уменьшается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая. Так, кукурузы в прошлом месяце было экспортировано на 452 тысяч тонн меньше, чем в апреле (май — 3,6 млн тонн), пшеницы — на 285 тысяч тонн меньше (1,6 млн тонн).

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В то же время в мае зафиксирован существенный прирост физических объемов экспорта металлургии. В частности, экспорт бесшовных труб по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 50,2%, полуфабрикатов — на 40%, плоского проката — на 17%.

«Поэтому так важно, что 31 мая президент Байден принял прокламацию, которой продлил освобождение украинской стали от пошлин на основе статьи 232. Освобождение также применяется к стали, изготовленной в ЕС из украинского сырья. Кстати, автономные меры ЕС также предусматривают освобождение украинской стали от защитной пошлины в ЕС. Это дает нам большие возможности для интеграции украинского ГМК в промышленность ЕС и США. Эта составляющая нашей торговой политики чрезвычайно важна», — отметил Качка.

Несмотря на то, что в прошлом месяце физические объемы экспорта товаров сократились на 6,9% по сравнению с апрелем, май стал вторым месяцем по этим показателям за все время полномасштабного вторжения.

В прошлом месяце зафиксированы изменения в грузопотоках экспорта по видам транспорта. Украина стала больше направлять на внешние рынки свои товары автомобильным транспортом и по железной дороге. Физический объем экспорта автомобильным транспортом вырос по сравнению с апрелем 2024 года на 10,7%, составив 893,3 тыс. т, по железной дороге — на 3,8%, до 2 млн 751 тыс. т. На 1 млн т — до 8, 5 млн т сократились объемы экспорта товаров по морю.

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Произошло изменение и географии экспорта товаров. В прошлом месяце зафиксирован рост экспорта в ЕС на 1,8% (объем в мае — 1,867 млрд долларов). В частности, экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 365,8 млн долларов. Зафиксированный рост на 85% экспорта в Индию, куда Украина отправляла в основном подсолнечное масло. В то же время, экспорт в Китай уменьшился на 30% из-за сезонного сокращения экспорта кукурузы — основного экспортного товара Украины в эту страну.

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