Товарооборот Украины $35,3 млрд: страны, из которых больше всего импортировали и куда экспортировали (инфографика) — Finance.ua
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Товарооборот Украины $35,3 млрд: страны, из которых больше всего импортировали и куда экспортировали (инфографика)

Казна и Политика
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Товарооборот Украины $35,3 млрд: страны, из которых больше всего импортировали и куда экспортировали (инфографика)
Товарооборот Украины $35,3 млрд: страны, из которых больше всего импортировали и куда экспортировали (инфографика)
В январе-апреле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали — на сумму $13,4 млрд.
Об этом в Телеграме сообщила Государственная таможенная служба Украины.
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При этом облагаемый налогом импорт составил $19,0 млрд, что составляет 87% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Товарооборот Украины $35,3 млрд: страны, из которых больше всего импортировали и куда экспортировали (инфографика)
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,2 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $4,2 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 30,1 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $2,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,4 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.
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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $8,6 млрд,
  • металлы и изделия из них — $1,4 млрд,
  • минеральные продукты — $1,2 млрд,
За 4 месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 111,7 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Украинские металлургические компании по итогам апреля 2024 г. увеличили экспорт полуфабрикатов на 51,8% по сравнению с предыдущим месяцем — до 132,1 тыс. т. По сравнению с апрелем 2023-го показатель вырос на 29,9%. Таким образом, объемы экспорта возобновили рост после двухмесячного спада.
  • Украинский товарооборот за январь-февраль 2024 составил 16,8 млрд долларов. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
  • Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право на экспорт. Оптимизация международной торговли и диверсификация международных рынков сбыта — среди приоритетных задач Госпродпотребслужбы. В прошлом году достигнуты значительные результаты для упрощения и расширения украинского экспорта.

Куда инвестировать 100 тысяч гривен. Актуальные варианты

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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