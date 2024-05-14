Украина экспортировала рекордный объем голубики в 2023 году — Finance.ua

Украина экспортировала рекордный объем голубики в 2023 году Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Украина экспортировала рекордный объем голубики в 2023 году

В 2023 году Украина установила исторический рекорд экспорта голубики, впервые поставив на внешние рынки более 4 тыс. тонн этой ягоды в свежем виде.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

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Отмечается, что важным фактором успеха украинских экспортеров голубики на внешнем рынке стала диверсификация поставок.

«Польша перестала быть надежным партнером, поэтому украинские экспортеры достаточно успешно пытались искать альтернативы этому покупателю. И это позволяло в большинстве случаев получить более высокую цену на ягоду. В итоге в 2023 году экспорт голубики из Украины в Польшу снизился на 39%. А вот экспорт украинской голубики в Германию, которая, кстати, является главным рынком сбыта для голубики из Польши, вырос в 18 раз. Другими словами, Украина начала отбирать долю рынка голубики Германии у Польши. Также существенно — на 37%, вырос экспорт украинской голубики в Нидерланды, более чем в 4 раза — в Испанию и ряд других стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 11% вырос экспорт голубики из Украины в Великобританию, входившую в четверку главных рынков сбыта.

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«В Украине очень много молодых плантаций голубики, поэтому средняя урожайность, а значит, и производство ягоды растет естественным образом, даже без увеличения площадей. Однако и площади голубики в стране также продолжают расти, потому что на фоне растущего экспорта ягоды этот бизнес остается инвестиционно привлекательным, при условии разумного подхода к его планированию и внедрению. Ну и третий немаловажный фактор — это снижение внутреннего спроса после того, как миллионы граждан Украины были вынуждены покинуть свою страну, спасаясь от агрессии северного соседа», — сообщил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

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Он отметил, что в прошлом году погодные условия для формирования высокого урожая голубики были почти оптимальными, а в конце сезона появился неожиданный бонус для экспортеров.

«Урожайность голубики в Перу, крупнейшем мировом экспортере этой ягоды, резко снизилась в результате слишком жаркой погоды во время цветения голубики. Это привело к обвалу экспорта и резкому росту цен на голубику в Европе в тот период, когда они обычно снижаются. Это стало толчком к росту экспорта в нестандартный для Украины период — в августе-сентябре, причем по очень высокой цене», — сообщил Ярмак.

Українські Новини По материалам:

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