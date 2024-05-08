Украина экспортировала 42,4 млн тонн зерна — Finance.ua

Украина экспортировала 42,4 млн тонн зерна Сегодня 12:44 — Аграрный рынок

Украина экспортировала 42,4 млн тонн зерна

По состоянию на 8 мая в 2023/2024 МГ Украина экспортировала 42 млн 406 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 241 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Предварительные данные, публикованные Минагро по экспорту зерновых и зернобобовых, 3 мая. Согласно им, в 2023/2024 МГ на экспорт пошло 41 млн 989 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

По состоянию на 8 мая экспорт украинской пшеницы составляет 16 млн 173 тыс. тонн, что на 1 млн 557 тыс. тонн или в 1,1 раза больше, чем в прошлом году.

Также украинские аграрии экспортировали 2 млн 230 тыс. тонн ячменя и 1,3 тыс. тонн ржи.

Экспорт украинской кукурузы составил 23 млн 522 тыс. тонн, что на 1 млн 700 тыс. тонн или в 1,07 раза меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, за границу отправили 87,8 тыс. тонн муки (или 117,1 тыс. тонн в пересчете на зерно), что на 43,0 тыс. тонн, или почти в 1,48 раза меньше, чем в прошлом году.

Напомним, темпы экспорта агропродукции в I полугодии 2023/24 МГ на 17% уступают прошлогодним.

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