В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом — Finance.ua

В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом
В этом году херсонских арбузов будет в пять раз больше, чем в прошлом. Половина запланированного, а это более полутысячи гектаров — уже посажена.
Об этом рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» Глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В общей сложности будет засеяно сельскохозяйственными культурами 153 тысячи гектаров полей.
Там будут выращивать пшеницу, подсолнечник, овощи и многое другое.
Также он отметил, что «уничтожены ангары и фермы, сожженная или похищенная сельхозтехника — таким был агросектор Херсонщины после деоккупации правобережья».
Напомним, деоккупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года. Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.
Поделиться новостью