В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом — Finance.ua

В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом Сегодня 04:09 — Аграрный рынок

В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом

В этом году херсонских арбузов будет в пять раз больше, чем в прошлом. Половина запланированного, а это более полутысячи гектаров — уже посажена.

Об этом рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» Глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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В общей сложности будет засеяно сельскохозяйственными культурами 153 тысячи гектаров полей.

Там будут выращивать пшеницу, подсолнечник, овощи и многое другое.

Также он отметил, что «уничтожены ангары и фермы, сожженная или похищенная сельхозтехника — таким был агросектор Херсонщины после деоккупации правобережья».

Напомним, деоккупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года. Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.

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