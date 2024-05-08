В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом — Finance.ua
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В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом

Аграрный рынок
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В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом
В этом году херсонских арбузов будет в 5 раз больше, чем в прошлом
В этом году херсонских арбузов будет в пять раз больше, чем в прошлом. Половина запланированного, а это более полутысячи гектаров — уже посажена.
Об этом рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» Глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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В общей сложности будет засеяно сельскохозяйственными культурами 153 тысячи гектаров полей.
Там будут выращивать пшеницу, подсолнечник, овощи и многое другое.
Также он отметил, что «уничтожены ангары и фермы, сожженная или похищенная сельхозтехника — таким был агросектор Херсонщины после деоккупации правобережья».
Напомним, деоккупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года. Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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