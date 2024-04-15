Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года — Finance.ua

Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года

Деоккупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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«В августе (в прошлом году. — Ред.) нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Сейчас благодаря ГСЧС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег», — отметил Прокудин.

По его словам, в настоящее время в регионе работает 1100 саперов, разминировавших уже 245 тыс. га, и решение об усилении гуманитарного разминирования принималось именно на Конгрессе.

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Прокудин также напомнил, что один из проблемных вопросов, поднимавшийся на предыдущих заседаниях Конгресса местных и региональных властей — обеспечение фермеров зернохранилищами, ведь все зернохранилища, все ангары в Херсонской области были уничтожены. Теперь фермерам уже передали сотню больших ангаров, их уже устанавливают.

Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.

Укрінформ По материалам:

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