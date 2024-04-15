Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года — Finance.ua

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Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года

Казна и Политика
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Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года
Херсонскую область планируют разминировать до конца 2025 года
Деоккупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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«В августе (в прошлом году. — Ред.) нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Сейчас благодаря ГСЧС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег», — отметил Прокудин.
По его словам, в настоящее время в регионе работает 1100 саперов, разминировавших уже 245 тыс. га, и решение об усилении гуманитарного разминирования принималось именно на Конгрессе.
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Прокудин также напомнил, что один из проблемных вопросов, поднимавшийся на предыдущих заседаниях Конгресса местных и региональных властей — обеспечение фермеров зернохранилищами, ведь все зернохранилища, все ангары в Херсонской области были уничтожены. Теперь фермерам уже передали сотню больших ангаров, их уже устанавливают.
Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.
По материалам:
Укрінформ
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