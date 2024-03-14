Фермерам будут компенсировать 80% стоимости разминирования — Finance.ua
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Фермерам будут компенсировать 80% стоимости разминирования

Аграрный рынок
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Фермерам будут компенсировать 80% стоимости разминирования
Фермерам будут компенсировать 80% стоимости разминирования
Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 марта, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Решение правительства позволит фермерам уже этой весной заключать контракты как с государственными, так и частными операторами противоминной деятельности на очистку сельскохозяйственных земель и получить компенсацию из государственного бюджета. Это мощный шаг к запуску рынка гуманитарного разминирования», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Фермерам будут компенсировать 80% стоимости разминирования
На программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование в государственном бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен.
Как это будет происходить? Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования участка фермерам, работающим на собственной или арендованной земле. Цена на услуги по разминированию будет определяться на открытых торгах в системе Prozorro. Компенсация будет предоставляться только раз за один загрязненный участок.
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Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции или конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора. Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг, тоже не смогут получить компенсации.
«Вероятно загрязненными и загрязненными остаются 156 000 км2 украинских территорий. В частности, это земли сельскохозяйственного назначения. Цель Министерства экономики Украины — за 10 лет очистить 80% загрязненных земель и сделать их безопасными для использования», — говорится в сообщении правительства.
По материалам:
Finance.ua
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