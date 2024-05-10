Экспорт по морскому коридору Украины достиг 45 миллионов тонн — Finance.ua

Экспорт по морскому коридору Украины достиг 45 миллионов тонн Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

Экспорт по морскому коридору Украины достиг 45 миллионов тонн

За девять месяцев работы временного морского коридора по нему прошли около 1600 судов, которые обеспечили экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем за год работы «Зерновой инициативы», в которой принимали участие ООН, россия и Турция.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

«За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора около 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительную часть экспорта составляет продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков.

«Украина, несмотря ни на что, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. 38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев», — подчеркнули в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что на подходе к портам еще 108 судов, экспортирующих более 3 млн тонн грузов.

Діло По материалам:

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