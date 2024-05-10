Экспорт по морскому коридору Украины достиг 45 миллионов тонн — Finance.ua

Экспорт по морскому коридору Украины достиг 45 миллионов тонн
За девять месяцев работы временного морского коридора по нему прошли около 1600 судов, которые обеспечили экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем за год работы «Зерновой инициативы», в которой принимали участие ООН, россия и Турция.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
«За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора около 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что значительную часть экспорта составляет продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков.
«Украина, несмотря ни на что, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. 38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев», — подчеркнули в Мининфраструктуры.
В ведомстве добавили, что на подходе к портам еще 108 судов, экспортирующих более 3 млн тонн грузов.
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