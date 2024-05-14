Украина в апреле экспортировала 132,1 тыс. т полуфабрикатов (инфографика) — Finance.ua
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Украина в апреле экспортировала 132,1 тыс. т полуфабрикатов (инфографика)

Казна и Политика
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Украинские металлургические компании по итогам апреля 2024 г. увеличили экспорт полуфабрикатов на 51,8% по сравнению с предыдущим месяцем — до 132,1 тыс. т. По сравнению с апрелем 2023-го показатель вырос на 29,9%. Таким образом, объемы экспорта возобновили рост после двухмесячного спада.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Выручка отечественных предприятий от экспорта полуфабрикатов за прошлый месяц выросла на 45,7% по сравнению с мартом — до $67,14 млн. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года показатель вырос на 19,9%.
Украина в апреле экспортировала 132,1 тыс. т полуфабрикатов (инфографика)
По итогам января-апреля 2024 экспорт полуфабрикатов из Украины увеличился на 96,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 583,23 тыс. т. Выручка от экспорта выросла на 82,2% г./г. — до $288,32 млн.
Крупнейшим потребителем полуфабрикатов украинского производства в течение января-апреля была:
  • Болгария — 37,5% общего объема экспорта в денежном эквиваленте.
  • 15,8% продукции было направлено в Польшу,
  • 7,7% - в Италию.
По материалам:
gmk.center
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