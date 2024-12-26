Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных — Finance.ua

Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных, Фото: freepik

Украина в третий раз подряд входит в тройку рейтинга Open Data Maturity с показателем открытости данных в 97%.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные рейтинга.

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«В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, когда средний показатель в Европе — 83%. А с 2020 года мы поднялись в рейтинге с 17-го места на 3-е — это результат постоянной работы нашей команды», — говорится в сообщении.

В этом году в исследовании приняли участие 34 страны, первенство получила Франция, а второе место заняла Польша.

Открытые данные как антикоррупционный инструмент

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что открытые данные являются важным инструментом для борьбы с коррупцией, поддержки бизнеса, контроля со стороны граждан и решения глобальных проблем учеными.

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Напомним, Украина (Восточная Европа) заняла 6 место в глобальном рейтинге принятия криптовалют, сохранив ведущую позицию в Восточной Европе благодаря активному участию в секторе DeFi и розничным операциям.

Также Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами.

Укрінформ По материалам:

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