Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных — Finance.ua
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Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных

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Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных
Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных, Фото: freepik
Украина в третий раз подряд входит в тройку рейтинга Open Data Maturity с показателем открытости данных в 97%.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные рейтинга.
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«В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, когда средний показатель в Европе — 83%. А с 2020 года мы поднялись в рейтинге с 17-го места на 3-е — это результат постоянной работы нашей команды», — говорится в сообщении.
Украина заняла третье место в Европе по уровню развития открытых данных
В этом году в исследовании приняли участие 34 страны, первенство получила Франция, а второе место заняла Польша.

Открытые данные как антикоррупционный инструмент

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что открытые данные являются важным инструментом для борьбы с коррупцией, поддержки бизнеса, контроля со стороны граждан и решения глобальных проблем учеными.
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Напомним, Украина (Восточная Европа) заняла 6 место в глобальном рейтинге принятия криптовалют, сохранив ведущую позицию в Восточной Европе благодаря активному участию в секторе DeFi и розничным операциям.
Также Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами.
По материалам:
Укрінформ
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