Два украинских села вошли в список лучших туристических сел мира — Finance.ua

Два украинских села вошли в список лучших туристических сел мира Сегодня 20:04

Два украинских села вошли в список лучших туристических сел мира

Впервые в престижный список «Лучшие туристические села» (The Best Tourism Villages) от ООН Туризм вошли два украинских населенных пункта — Урич на Львовщине и Ворохта на Ивано-Франковщине. Всего в список входят 254 села со всего мира.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины.

Читайте также Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре

Главная цель глобальной инициативы Всемирной туристической организации — привлечь внимание путешественников со всего мира к селам, где туризм помогает сохранять культуру, традиции и биоразнообразие окружающей природы.

Как выбирали победителей

Отмечается, что заявки более 260 участников из 60 стран мира оценивал Консультативный совет ООН Туризм.

Глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что включение украинских сел в эту мировую сеть открывает перед номинантами позитивные перспективы.

«Урич и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам как украинских, так и иностранных путешественников», — подчеркнула глава ГАРТ.

Читайте также 40% всего релоцированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье

Информируют, что официальные награды для Урича и Ворохты в Украину из Колумбии привезут представители ООН Туризм — директор по внешним связям UN Tourism, Бека Джакели и директор Европейского региона Кордула Вольмутер.

Награждение победителей состоится 28 ноября на ІІІ Национальном туристическом саммите во Львове.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.