Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре — Finance.ua

Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре
Карпаты, как всегда, остаются самым популярным направлением для тех, кто мечтает о заснеженных склонах Карпат, уютных деревянных коттеджах и аромате глинтвейна. И цены на отдых в этом регионе всегда вызывают большой интерес. Visit Ukraine рассказывает, во сколько обойдется карпатский отдых в ноябре-декабре 2024 года.
Буковель
Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, славящийся современной курортной инфраструктурой и разнообразием трасс для лыжников и сноубордистов.
Средние расходы в Буковеле
Проживание:
- Хостелы или апартаменты: от 800 грн/сутки.
- Отели среднего класса: 1500−2500 грн. за номер.
- Премиум-гостиницы: 3000−6000 грн в сутки.
- Ски-пассы: 4 часа — 900 грн, дневной абонемент — от 1400 грн.
Развлечения:
- Катание на сноутюбах: от 200 грн. за 1 час.
- SPA в Voda club: от 1000 грн за 3 часа.
Драгобрат
Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт Украины, идеален для тех, кто ищет настоящую зимнюю сказку в сочетании с экстримом. Благодаря своему расположению снег здесь выпадает раньше, чем в других регионах.
Средние расходы в Драгобрате
Проживание:
- Бюджетные отели: 600−1200 грн в сутки.
- Средний сегмент: 1500−2000 грн. за номер.
- Ски-пассы: 700−1000 грн в день.
Развлечения:
- Прогулки по снегоходам: от 800 грн за 1 час.
- Экскурсии по озеру Герешаска: от 400 грн.
Косино и Берегово
Если ищете отдых в Карпатах с релаксом, то Косино и Берегово — это хороший выбор. Курорты известны своими термальными бассейнами, также работающими зимой.
Средние расходы в Косино/Берегово
Проживание:
- Апартаменты: от 500 грн в сутки.
- Гостиницы с термальными бассейнами: от 1000 до 2000 грн за номер.
- Посещение термальных комплексов:
-Косино: 450−600 грн за 3 часа
Берегово: 300−450 грн за 3 часа.
Развлечения:
- Дегустация вина в Берегово: 150−300 грн.
- Экскурсии в замки Закарпатья: от 500 грн за человека.
Славское
Славское — это универсальный недорогой курорт, подходящий как для лыжников, так и для тех, кто просто хочет насладиться зимней курортной гармонией.
Средние расходы в Славском
Проживание:
- Дома и гостевые дома: от 400−800 грн в сутки.
- Отели: 1200−2000 грн. за номер.
- Ски-пассы: 500−800 грн в день.
Развлечения:
- Зимнее катание на лошадях (с санками): от 300 грн в час.
- Туры на вершины (Погарь, Тростян): от 500 грн за человека.
Яремче
Яремче — идеальное место для спокойного отдыха с видами и гуцульской культурой. Известное своими водопадами, сувенирными рынками и живописными маршрутами.
Средние расходы в Яремче
Проживание:
- Гостевые дома: от 300−700 грн в сутки.
- Отели: 800−1500 грн. за номер.
Развлечения:
- Экскурсии к водопадам Пробий и Гук: от 300 грн.
- Поездка в Карпатский Национальный парк: 150−300 грн.
- Сувениры: от 100 грн. за изделие.
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