Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре — Finance.ua
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Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре

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Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре
Во сколько обойдется отдых в Карпатах в ноябре-декабре
Карпаты, как всегда, остаются самым популярным направлением для тех, кто мечтает о заснеженных склонах Карпат, уютных деревянных коттеджах и аромате глинтвейна. И цены на отдых в этом регионе всегда вызывают большой интерес. Visit Ukraine рассказывает, во сколько обойдется карпатский отдых в ноябре-декабре 2024 года.

Буковель

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, славящийся современной курортной инфраструктурой и разнообразием трасс для лыжников и сноубордистов.

Средние расходы в Буковеле

Проживание:
  • Хостелы или апартаменты: от 800 грн/сутки.
  • Отели среднего класса: 1500−2500 грн. за номер.
  • Премиум-гостиницы: 3000−6000 грн в сутки.
  • Ски-пассы: 4 часа — 900 грн, дневной абонемент — от 1400 грн.
Развлечения:
  • Катание на сноутюбах: от 200 грн. за 1 час.
  • SPA в Voda club: от 1000 грн за 3 часа.

Драгобрат

Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт Украины, идеален для тех, кто ищет настоящую зимнюю сказку в сочетании с экстримом. Благодаря своему расположению снег здесь выпадает раньше, чем в других регионах.

Средние расходы в Драгобрате

Проживание:
  • Бюджетные отели: 600−1200 грн в сутки.
  • Средний сегмент: 1500−2000 грн. за номер.
  • Ски-пассы: 700−1000 грн в день.
Развлечения:
  • Прогулки по снегоходам: от 800 грн за 1 час.
  • Экскурсии по озеру Герешаска: от 400 грн.

Косино и Берегово

Если ищете отдых в Карпатах с релаксом, то Косино и Берегово — это хороший выбор. Курорты известны своими термальными бассейнами, также работающими зимой.

Средние расходы в Косино/Берегово

Проживание:
  • Апартаменты: от 500 грн в сутки.
  • Гостиницы с термальными бассейнами: от 1000 до 2000 грн за номер.
  • Посещение термальных комплексов:
    -Косино: 450−600 грн за 3 часа
    Берегово: 300−450 грн за 3 часа.
Развлечения:
  • Дегустация вина в Берегово: 150−300 грн.
  • Экскурсии в замки Закарпатья: от 500 грн за человека.

Славское

Славское — это универсальный недорогой курорт, подходящий как для лыжников, так и для тех, кто просто хочет насладиться зимней курортной гармонией.

Средние расходы в Славском

Проживание:
  • Дома и гостевые дома: от 400−800 грн в сутки.
  • Отели: 1200−2000 грн. за номер.
  • Ски-пассы: 500−800 грн в день.
Развлечения:
  • Зимнее катание на лошадях (с санками): от 300 грн в час.
  • Туры на вершины (Погарь, Тростян): от 500 грн за человека.
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Яремче

Яремче — идеальное место для спокойного отдыха с видами и гуцульской культурой. Известное своими водопадами, сувенирными рынками и живописными маршрутами.

Средние расходы в Яремче

Проживание:
  • Гостевые дома: от 300−700 грн в сутки.
  • Отели: 800−1500 грн. за номер.
Развлечения:
  • Экскурсии к водопадам Пробий и Гук: от 300 грн.
  • Поездка в Карпатский Национальный парк: 150−300 грн.
  • Сувениры: от 100 грн. за изделие.
По материалам:
visitukraine.today
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