От Буковеля до Ворохты: сколько стоит аренда жилья в самых популярных городах отдыха — Finance.ua

От Буковеля до Ворохты: сколько стоит аренда жилья в самых популярных городах отдыха Вчера 17:01 — Личные финансы

От Буковеля до Ворохты: сколько стоит аренда жилья в самых популярных городах отдыха

В 2024 году стоимость аренды жилья в разных курортных городах выросла в среднем на 10−15%.

Об этом свидетельствуют данные ОЛХ.Недвижимость.

Аренда дома в Карпатах остается самой дорогой. Дешевле обойдется аренда в отелях и на базах отдыха.

Самая дорогая посуточная аренда в Буковеле. В селе Поляница дом можно посуточно арендовать за 4 750 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году.

В селе Татаров аренда дома обойдется в 3 200 грн в сутки. Это на 7% дороже, чем в прошлом году. В Микуличине стоимость осталась неизменной: в среднем 2500 грн.

В Ворохте дом можно арендовать за 1800 грн. За год цена выросла на 20%. В Яблунице цена не изменилась: 1500 грн за аренду жилья в доме посуточно.

Цена же на жилье в Яремче упала. Аренда обойдется в 1800 грн, что на 10% дешевле, чем в прошлом году. В последние несколько лет в городе активно строят многоквартирные жилые комплексы. Арендовать именно квартиру дороже — в среднем 2400 грн в сутки.

На Львовщине популярны Славское и Сколе. Аренда жилья в доме в Сколе составляет 2 250 грн, на 12,5% больше, чем в прошлом году. А в Славском — 2 000 грн, что на 10% дороже.

Варианты жилья в отелях или на базах отдыха несколько дешевле. К примеру, в Яремче номер можно снять за 800 грн, в Славско — 1 100 грн, в Микуличине и Ворохте — 600 грн.

Напомним, с начала 2024 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах.

Економічна Правда По материалам:

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