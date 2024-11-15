40% всего релоцированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье — Finance.ua

40% всего релоцированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

40% всего релоцированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье

На Закарпатье сейчас работают 282 релоцированных из зоны боевых действий и прифронтовых регионов предприятия.

Об этом в комментарии Укринформу во время разговора на форуме развития Re: Open Zakarpattia сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

«У нас сейчас находятся 282 заработавших предприятия, в том числе и ФЛП», — сообщил он.

Билецкий отметил, что релоцированный бизнес полностью изменил регион.

«Давайте я лучше объясню цифрами. Бюджет области в 2021 году составил 2,6 млрд грн. Сейчас у нас бюджет составляет 2,4 млрд грн. Да, он немного меньше довоенного, но есть важный нюанс. По состоянию на 21-й год государственных дотаций у нас было 60% в бюджете. По состоянию на 2024 год у нас дотационная зависимость — на уровне 25%. То есть релокация — это миллиарды, которых мы никогда не собирали до сих пор. До начала этого процесса мы собирали налоги миллионами», — отметил он.

Глава Закарпатского областного совета Роман Сарай добавил, что на Закарпатье сейчас находится 40% всего релокированного бизнеса Украины.

«На сегодняшний день релоцированные предприятия инвестировали в регион уже 1 млрд евро. Мы не можем это почувствовать одномоментно — это процесс, который продолжается и продлится не один год. Изменилась структура областного бюджета. Уровень дотаций был одним из самых больших в стране, а сейчас он ощутимо уменьшился. Чтобы общины почувствовали эти реальные изменения, региону нужно стать недотационным, тогда уже будет возможность инвестировать в инфраструктурные проекты», — сказал он.

Укрінформ По материалам:

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