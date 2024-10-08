Правительство разрешило релоцированным предприятиям пролонгировать «доступные кредиты» — Finance.ua

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Правительство разрешило релоцированным предприятиям пролонгировать «доступные кредиты»

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Правительство разрешило релоцированным предприятиям пролонгировать «доступные кредиты»
Правительство разрешило релоцированным предприятиям пролонгировать «доступные кредиты»
Правительство разрешило пролонгировать до 31 декабря 2026 года кредиты по программе «5−7-9» некоторым предприятиям. Речь идет о бизнесе, производственные мощности которого были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. Эти и другие изменения в программу Кабинет Министров принял на заседании 8 октября 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Доступные кредиты 5−7-9%» являются важной составляющей экономической платформы «Сделано в Украине». С начала года бизнес получил более 18 тысяч льготных кредитов на сумму около 68 миллиардов гривен. Чтобы дальше обеспечивать поддержку украинского бизнеса и усилить эффект для экономики, Правительство постоянно работает над усовершенствованием программы", — рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Что еще изменилось

Изменениями к программе Кабинет Министров:
  • Уточнил условия поддержки для предприятий, работающих в зоне высокого военного риска.
  • Разрешил предприятиям, которые по состоянию на 22 февраля 2022 года работали на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях продлить кредиты на финансирование оборотного капитала до 31 декабря 2026 года. Следовательно, у предприятий будет больше времени и ресурсов для восстановления.

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  • Уменьшил размер базового вознаграждения банков или лизингодателей по договорам финансового лизинга с 35% до 28%. Это оптимизирует финансирование программы.
  • Унифицировал критерии участия в программе банков, лизингодателей или факторов с учетом санкционного законодательства. Эти изменения позволят участвовать в программе большему количеству финансовых учреждений, что положительно повлияет на ее доступность для бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • Недавно Кабинет Министров принял постановление, которое усовершенствует процесс предоставления финансовой государственной поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса в рамках программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и «Доступный факторинг».
  • Так, в частности, постановление предусматривает возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса посредством сочетания государственной поддержки (программ 5−7-9) с партнерскими программами уполномоченных банков. Детальнее о других изменениях.
  • Интересно, что согласно статистике, из общего пула кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» 90 млрд грн получил малый бизнес, 37 млрд грн — средний, и только 15 млрд грн — крупный бизнес.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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