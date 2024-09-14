Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных — Finance.ua

Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных
За январь-июль текущего года платежеспособные банки Украины заработали 93,616 млрд гривен чистой прибыли, что на 12,5% превышает показатели прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Самые прибыльные банки Украины
Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 37,165 млрд гривен.
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По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (10,997 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривен.
Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 4,736 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,822 млрд гривен.
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По данным НБУ, 54 из 62 банков получили прибыль на сумму 93,815 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 199 млн гривен.
Справка Finance.ua:
- в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро;
- по данным Опендатабот, почти 120 млрд грн заработали украинские банки за 7 месяцев 2024 года;
- Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
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