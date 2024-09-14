Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных

Фондовый рынок
5
Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных
Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных
За январь-июль текущего года платежеспособные банки Украины заработали 93,616 млрд гривен чистой прибыли, что на 12,5% превышает показатели прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Самые прибыльные банки Украины

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 37,165 млрд гривен.
Читайте также
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (10,997 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривен.
Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 4,736 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,822 млрд гривен.

Получить больше с депозита 💰

По данным НБУ, 54 из 62 банков получили прибыль на сумму 93,815 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 199 млн гривен.
Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных

Справка Finance.ua:

  • в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро;
  • по данным Опендатабот, почти 120 млрд грн заработали украинские банки за 7 месяцев 2024 года;
  • Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.