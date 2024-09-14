Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных — Finance.ua

Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Какие украинские банки вошли в рейтинг самых прибыльных

За январь-июль текущего года платежеспособные банки Украины заработали 93,616 млрд гривен чистой прибыли, что на 12,5% превышает показатели прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Самые прибыльные банки Украины

возглавляет государственный Рейтинг по прибыльностигосударственный ПриватБанк , заработавший 37,165 млрд гривен.

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на втором месте государственный По данным НБУ,государственный Ощадбанк (10,997 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривен.

Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 4,736 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,822 млрд гривен.

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По данным НБУ, 54 из 62 банков получили прибыль на сумму 93,815 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 199 млн гривен.

Справка Finance.ua:

в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро;

по данным Опендатабот, почти 120 млрд грн заработали украинские банки за 7 месяцев 2024 года;

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.



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