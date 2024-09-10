Что делать, когда заблокировали карту в банке — Finance.ua

Что делать, когда заблокировали карту в банке
Любые блокировки банком клиентских средств вызывают естественную обеспокоенность и настороженность.
Что делать в таких случаях, мы подробно рассказываем в нашей статье:
Заблокировали возможность пополнения карты, но оставили возможность рассчитываться
Итак, в первую очередь однозначно стоит ограничить использование этого счета и не пытаться заводить на него новые средства.
Далее нужно уточнить в банке причину блокировки. Чаще всего банк блокирует средства, руководствуясь своим внутренним положением по осуществлению финансового мониторинга операций.
В этом случае клиенту будет предложено предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение и объясняющие цель проведения тех или иных операций по счету.
Дальше клиент должен самостоятельно решить, как ему действовать. В случае если он не ценит отношения с данным банком, можно просто вывести (если такая возможность сохраняется. — Ред.) свои средства из банка и закрыть все счета.
Лучше всего выяснить, чего банк хочет от клиента, и предоставить документы, подтверждающие, что ничего противозаконного клиент не делал. А потом решать, стоит ли оставлять счет в этом банке.
Вы быстро можете взять кредит онлайн на карту в Украине.
Кредит онлайн на карту
Поделиться новостью