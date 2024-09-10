Что делать, когда заблокировали карту в банке — Finance.ua

Что делать, когда заблокировали карту в банке Сегодня 14:00 — Финтех и Карты

Что делать, когда заблокировали карту в банке

Любые блокировки банком клиентских средств вызывают естественную обеспокоенность и настороженность.

Что делать в таких случаях, мы подробно рассказываем в нашей статье:

Итак, в первую очередь однозначно стоит ограничить использование этого счета и не пытаться заводить на него новые средства.

Далее нужно уточнить в банке причину блокировки. Чаще всего банк блокирует средства, руководствуясь своим внутренним положением по осуществлению финансового мониторинга операций.

В этом случае клиенту будет предложено предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение и объясняющие цель проведения тех или иных операций по счету.

Дальше клиент должен самостоятельно решить, как ему действовать. В случае если он не ценит отношения с данным банком, можно просто вывести (если такая возможность сохраняется. — Ред.) свои средства из банка и закрыть все счета.

Лучше всего выяснить, чего банк хочет от клиента, и предоставить документы, подтверждающие, что ничего противозаконного клиент не делал. А потом решать, стоит ли оставлять счет в этом банке.

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