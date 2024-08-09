Украина заключила соглашение о безвизе с новой страной — Finance.ua

Украина заключила соглашение о безвизе с новой страной Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина заключила соглашение о безвизе с новой страной

Украина и островное государство Маврикий, расположенное в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой Манишем Гобином в маврикийской столице Порт-Луи.

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«На этом этапе соглашение о безвизе в первую очередь будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве. После завершения войны соглашение будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии», — говорится в сообщении.

Соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

Министры также договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Уайтфилд Бизнес-Школой.

Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Дмитрий Кулеба и Маниш Гобин отдельно тщательно проговорили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Маврикием, который является одной из самых успешных экономик Африки с высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13-е в мире по легкости ведения бизнеса.

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Министры договорились о дальнейших шагах по подготовке к заключению соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения, которые значительно оживят экономическое и торговое сотрудничество, будут способствовать привлечению инвестиций в Украину и ее возобновлению.

Кулеба особо приветствовал интерес маврикийских бизнесов в восстановлении Украины.

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