Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото) — Finance.ua
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Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото)

Мир
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Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото)
Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото)
Столица Боснии и Герцеговины, город Сараево — самый бюджетный город Европы, в который могут приехать туристы с ограниченным бюджетом. Сараево еще называют «европейским Иерусалимом», ведь в одной локации там можно посетить мечеть, католическую церковь, православную церковь и синагогу.
Об этом пишет Express.
Сочетание культур подарило городу уникальную архитектуру. Старинные районы, средневековые улочки, крепость, старые базары, антикварные лавочки и колоритные рестораны. Последние предлагают блюда боснийской и турецкой кухонь.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
А цены — очень бюджетные. В частности, обед из трех блюд обойдется около 500 гривен. Туристам рекомендуют непременно отведать долму и пахлаву.
Город расположен на реке Миляцка. В жаркую пору она придает солнечному балканскому городу прохладу. Местные любят Миляцку и охотно отдыхают на ее берегах.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Поклонникам шопинга и вечеринок в Сараево скучно точно не будет. В городе много магазинов и ночных клубов. Жизнь так и бурлит.
Кроме того, туристам предлагают туры и экскурсии в другие достопримечательности Боснии и Герцеговины. Цены не кусаются.

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По материалам:
Телеканал 24
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