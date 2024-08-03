Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото) — Finance.ua

Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото) Сегодня 20:21 — Мир

Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото)

Столица Боснии и Герцеговины, город Сараево — самый бюджетный город Европы, в который могут приехать туристы с ограниченным бюджетом. Сараево еще называют «европейским Иерусалимом», ведь в одной локации там можно посетить мечеть, католическую церковь, православную церковь и синагогу.

Об этом пишет Express.

Сочетание культур подарило городу уникальную архитектуру. Старинные районы, средневековые улочки, крепость, старые базары, антикварные лавочки и колоритные рестораны. Последние предлагают блюда боснийской и турецкой кухонь.

Фото: Unsplash

А цены — очень бюджетные. В частности, обед из трех блюд обойдется около 500 гривен. Туристам рекомендуют непременно отведать долму и пахлаву.

Город расположен на реке Миляцка. В жаркую пору она придает солнечному балканскому городу прохладу. Местные любят Миляцку и охотно отдыхают на ее берегах.

Фото: Unsplash

Поклонникам шопинга и вечеринок в Сараево скучно точно не будет. В городе много магазинов и ночных клубов. Жизнь так и бурлит.

Кроме того, туристам предлагают туры и экскурсии в другие достопримечательности Боснии и Герцеговины. Цены не кусаются.

Телеканал 24 По материалам:

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