В Венеции вводятся новые ограничения для туристов — Finance.ua

В Венеции вводятся новые ограничения для туристов
С 1 августа итальянская Венеция ограничит количество туристических групп до 25 человек, чтобы снизить толпы в туристических районах.
Об этом пишет The Guardian.
Местные власти также запретят гидам использовать громкоговорители, чтобы защитить покой местных жителей и обеспечить более свободное передвижение пешеходов.
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Ограничения распространяются на центр города, а также острова Мурано, Бурано и Торчелло.
Сначала эти меры должны были начать действовать с июня 2024, однако позже их решили перенести на август.
Штрафы за нарушение
На тех, кто не будет соблюдать эти меры, будут налагаться штрафы в размере от 25 до 500 евро.
Напомним, в апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввел платежную систему для посетителей в рамках эксперимента, направленного на то, чтобы отговорить однодневных путешественников приезжать в часы пик. Пилотная программа длилась 29 дней и завершилась в июле.
Теперь Венеция намерена удвоить ежедневный туристический налог после успешного летнего тестирования. За 29 дней летом, по данным властей города, налог в размере 5 евро был уплачен 485 062 раза, что принесло около 2,4 млн евро.
После испытания городские власти предположили, что в следующем году налог будет продлен и удвоен до 10 евро, по крайней мере, в некоторые дни. Окончательное решение о дальнейших действиях будет принято осенью после полного анализа данных.
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