Украина заинтересована с США совместно контролировать Запорожскую АЭС — министр энергетики Сегодня 15:30 — Энергетика

Украина заинтересована с США совместно контролировать Запорожскую АЭС — министр энергетики

Соединенные Штаты и Украина при возвращении оккупированной Запорожской АЭС под контроль украинского правительства могут совместно начать ее эксплуатацию для реализации энергетических проектов в процессе восстановления и отстройки Украины.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая на дискуссионной панели Атлантического совета.

«У нас есть общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и запустить ее в эксплуатацию. Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии», — сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что Украина потребует больше электроэнергии для масштабного восстановления страны, а атомная генерация будет играть ключевую роль.

Галущенко назвал катастрофическим прецедентом, если международное сообщество допустит удержание россией станции даже без ее полноценного запуска. По его мнению, «это поставит под угрозу все достижения цивилизованного мира в сфере мирного использования атомной энергии».

Отдельно министр остановился на рисках безопасности. С августа прошлого года было зафиксировано более 150 случаев, когда российские ракеты или дроны пролетали над действующими украинскими АЭС или вблизи них. Такие инциденты не только нарушают международные стандарты, но и реально приближают возможность катастрофы. Также россия осуществила дроновую атаку по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Кроме этого, очень опасны умышленные российские атаки против подстанций, обслуживающих объекты атомной энергетики, на что Украина постоянно обращает внимание МАГАТЭ.

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«россияне намеренно атакуют подстанции, которые имеют критически важное значение, что влечет за собой чрезвычайное отключение ядерных установок, находящихся в эксплуатации. Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока — остается лишь один шаг до аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг до ядерного инцидента. Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности», — заявил Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы американских инвестиций в Запорожскую атомную электростанцию.

«Запорожскую атомную станцию ​​мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю также они обсуждали это с россиянами. Много вопросов, и никто не будет давать электричество россиянам. Это наша станция, она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил президенту Трампу».

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По его словам, возобновление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять два с половиной года.

«Трамп спросил, можем ли мы работать вместе над этим вопросом. Я ответил: да, если вы вложитесь в модернизацию. Да, если вы поможете нам вернуть станцию», — сказал президент.

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