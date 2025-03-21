США хотят включить в соглашение с Украиной о недрах контроль над АЭС — Financial Times — Finance.ua
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США хотят включить в соглашение с Украиной о недрах контроль над АЭС — Financial Times

Казна и Политика
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США хотят включить в соглашение с Украиной о недрах контроль над АЭС — Financial Times
США хотят включить в соглашение с Украиной о недрах контроль над АЭС — Financial Times
Администрация президента США Дональда Трампа хочет изменить условия соглашения о недрах с Украиной, в частности, чтобы получить доступ к атомным электростанциям.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев согласился на четкие правила владения и управления совместным инвестиционным фондом, а также на более широкий объем соглашения, который может включать американскую собственность над другими экономическими объектами, в том числе украинскими атомными электростанциями.
Такие шаги фактически означают пересмотр еще не подписанного соглашения о минералах, отметило издание.
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В проекте соглашения появилась строчка о том, что США «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления долгосрочного мира». Украина стремится получить от США четкие гарантии безопасности в обмен на распределение доходов от природных ресурсов.
В настоящее время обе стороны ведут сложные переговоры, охватывающие более широкие экономические и безопасные вопросы, заявили украинские и американские чиновники. «Мы готовы его подписать», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому. «Будет странно его игнорировать», — подчеркнул он.
Администрация Трампа еще не представила Украине обновленный проект. «Но я понимаю, что они работают над более масштабным соглашением», — сказал один из собеседников.
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20 марта Трамп заявил в Белом доме, что США планируют заключать соглашения о редкоземельных металлах и минералах по всему миру, но Украина — в приоритете. «Мы хорошо продвигаемся в делах с Украиной и россией, и вскоре подпишем соглашение о редкоземельных металлах с Украиной», — сказал он, не уточняя деталей.
Во время телефонного разговора Трамп и Зеленский говорили об энергетике, сообщили госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц. По их словам, Трамп подчеркнул, что США могут помочь управлять этими объектами благодаря своим знаниям в сфере энергетики, а американская собственность станет «лучшей защитой» для украинской энергетической инфраструктуры.
В то же время Зеленский в среду во время онлайн-брифинга с журналистами уточнил, что речь шла только о Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под контролем оккупантов.
По материалам:
Forbes.ua
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