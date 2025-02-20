Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах — Finance.ua

Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах Сегодня 10:12

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина сорвала соглашение о редкоземельных полезных ископаемых.

Источник: Трамп во время выступления в Майами, цитирует « Суспільне

По его словам, это соглашение было нужно для того, чтобы Соединенные Штаты могли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.

Трамп заявил, что США потратили в поддержку Украины «на $200 млрд больше, чем Европа». В то же время отметил Трамп, «Европа дает деньги под гарантии» и получает средства обратно, «это форма займа». В то время как США «просто отдают деньги», не получая ничего обратно, сказал Трамп.

Прямая речь Трампа: «Соединенные штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа (в помощь Украине — ред.). Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно.

Это форма займа… Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение о редкоземельных металлах и других вещах, но они (Украина — ред.) нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад".

Трамп подчеркнул, что бывшая администрация США, по его мнению, неэффективно вела экономическую политику, позволяя европейским странам извлекать финансовую выгоду без должного обмена.

Что предшествовало: Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в сторону Украины, упомянул об «эскалации риторики» и «сопротивлении» заключению соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.

В воскресенье президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение с США о редкоземельных полезных ископаемых должно содержать гарантии безопасности для Украины.

Економічна Правда По материалам:

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