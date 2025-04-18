Крупнейший НПЗ Турции возобновляет закупки российской нефти — Reuters Сегодня 09:45 — Энергетика

Крупнейший НПЗ Турции возобновляет закупки российской нефти — Reuters

Турецкий нефтепереработчик Tupras возобновил закупку российской нефти Urals в апреле, после того как остановил закупку нефти рф в начале года из-за санкций США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в торговых кругах. Как говорится в материале, Tupras приобрел три партии нефти Urals объемом по 100 000 тонн с отгрузкой из балтийских портов в рф в апреле, сообщили трейдеры.

Пресс-служба Tupras пока не комментировала возобновление поставок.

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Tupras прекратил закупать российскую нефть в начале 2025 года на фоне американских санкций в отношении российского энергетического сектора.

По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Tupras импортировала 225 000 баррелей российской нефти в сутки. Прекращение закупок компания подтвердила 19 февраля. 8 апреля стоимость нефти Urals опустилась ниже $60 за баррель, 10 апреля — ниже $50 за баррель.

россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Турцию после вторжения в Украину в 2022 году, на ее долю приходится 65% импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

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За первые 11 месяцев 2024 года Турция импортировала из россии около 29,1 млн тонн нефтепродуктов.

10 января 2025 г. США ввели санкции против крупнейших нефтяных российских компаний. Таким решением США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в россии. Решение вступило в силу 27 февраля.

Также США ввели санкции против руководства российского Росатома.

США ожидали, что россия будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций.

НВ По материалам:

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