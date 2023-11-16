Украина вышла на серийное производство отечественных «Шахедов», выпускает десятки в месяц — Finance.ua
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Украина вышла на серийное производство отечественных «Шахедов», выпускает десятки в месяц

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Украина вышла на серийное производство отечественных «Шахедов», выпускает десятки в месяц
Украина вышла на серийное производство отечественных «Шахедов», выпускает десятки в месяц, Фото: lviv.media
Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.
Об этом сообщил во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
По словам Камышина, сейчас именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.
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«Начиная с того, что называют „украинским Шахедом“, мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», — сказал министр.
Он добавил, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство.
«Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост», — пояснил он.
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Министр отметил, что речь не идет об интеграции бизнеса с «Укроборонпромом», ведь госзаводы работают, а инвесторы развивают частный сектор.
«Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно», — сказал он.
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К примеру, сервисный центр на госзаводе помогает частным небольшим дроновым компаниям. По словам Камышина, это пример того, как государство своим ресурсом помогает развиваться.
«В этом плане «украинский «Шахед» появился именно на государственном заводе», — сказал министр.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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