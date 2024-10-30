Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги — отчет Еврокомиссии Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги — отчет Еврокомиссии

Обновленный отчет Еврокомиссии о расширении показал, что Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги, определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на еще не опубликованный документ, подготовленный исполнительным органом Евросоюза.

В ЕС отметили укрепление антикоррупционной институциональной базы и наращивание результатов правоприменения по делам о коррупции на высоком уровне. Также положительно отмечены усилия Украины по правам нацменьшинств.

В то же время в выводах сказано, что, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, «требуются дальнейшие усилия».

«Украина должна продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне… также усилить борьбу с организованной преступностью», — говорится в документе.

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Еврокомиссия также рекомендует усовершенствовать реформы в области государственного управления и децентрализации.

Как отмечается, скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому «продвигается гладко». Еврокомиссия отметила ратификацию Украиной Римского устава и подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство.

«Если Украина выполнит все условия, комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году», — цитирует РС документ.

Напомним, еще в ноябре 2023-го президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС, чтобы продвинуться на пути к вступлению в Евросоюз.

14 декабря того же года Европейский совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Но Украина еще должна была выполнить четыре дополнительных рекомендации, указанных в Пакете расширения ЕС от 8 ноября 2023 года. Формальное начало переговоров о вступлении в ЕС начинается после того, как Еврокомиссия предложит переговорную рамку, а Европейский совет ее утвердит.

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Так, в начале июня Еврокомиссия дала положительную оценку евроинтеграционному прогрессу Украины и поддержала начало переговоров о вступлении в ЕС. Послы ЕС согласовали рамки переговоров 14 июня, а 25 июня переговоры с Украиной и Молдовой официально начались.

Начало переговоров одновременно с другой страной не гарантирует их завершения в то же самое время, поскольку темп переговоров зависит от скорости реформ и согласования с законодательством ЕС в каждой стране. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала «реалистичным сроком» вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

hromadske По материалам:

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