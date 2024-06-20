В Польше предупредили Украину о сложных вступительных переговорах с ЕС — Finance.ua
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В Польше предупредили Украину о сложных вступительных переговорах с ЕС

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Вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными, поскольку есть спорные сферы.
Об этом польский министр по делам ЕС Адам Шлапка заявил на брифинге с вице-премьером, министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной и немецким министром по делам ЕС Анной Люрманн.
«Я хотел бы подчеркнуть, что Украина выполнила все условия, определенные Еврокомиссией, чтобы начать официальный процесс переговоров о вступлении», — сказал Шлапка.
Министр напомнил, что на следующей неделе должна пройти межправительственная конференция Украина-ЕС, где и начнутся переговоры.
В то же время Шлапка подчеркнул, что процесс переговоров будет сложным.
«Это потребует от Украины сохранения текущего темпа реформ, это не о том, чтобы ставить галочки, а о том, чтобы менять страну», — сказал польский министр, отметив, что, например, переговоры в аграрной сфере будут сложными.
По словам чиновника, в Польше понимают, что Украина находится в сложной ситуации, но и украинское общество должно понимать — у Польши, Германии, Франции есть свои интересы. Поэтому необходимо совместно находить наилучшие решения.
Шлапка отметил, что его страна может помочь Украине на пути в ЕС, поскольку она уже 20 лет в ЕС и знает европейские процедуры, а также имеет относительно свежий опыт переговоров о вступлении.
Он вместе со своей немецкой коллегой добавил, что ожидает от Украины хороших результатов в следующих областях: верховенство права, борьба с коррупцией, защита местного самоуправления, свобода слова и т. д.

Важность визита польского и немецкого министров

Брифинг состоялся после второго заседания в формате Веймарский треугольник (Польша/Германия/Франция) + Украина.
Стефанишина сказала, что французский министр не смог приехать из-за досрочных выборов во Франции, поэтому Франция была представлена ​​на уровне посла.
«Мне очень важно, что этот визит (Шлапки и Люрманн — ред.) проходит менее чем за неделю до первой межправительственной конференции, перед которой будет заседание министров европейских дел (стран-членов ЕС — ред.), где будут рассматриваться вопросы реформ в Украине и институтов, которые существуют в Украине в рамках этих реформ» — сказала Стефанишина.
По ее словам, в ходе переговоров с чиновниками Польши и Германии были обсуждены следующие шаги по открытию первых переговорных глав.
По материалам:
РБК-Україна
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