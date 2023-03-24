Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс — Finance.ua

Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс
Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«24 марта обнародован ежегодный Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2022 год. В настоящее время Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, являющимся важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%», — говорится в сообщении.
Наибольший прогресс достигнут в следующих сферах:
- интеллектуальная собственность — 94%;
- управление государственными финансами — 90%;
- статистика и обмен информацией — 96%;
- юстиция, свобода, безопасность, права человека — 91%;
- гуманитарная политика — 91%.
За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно Соглашению демонстрируют следующие показатели:
- Кабинет Министров Украины выполнил 70% мер, а также 1% в процессе выполнения;
- Верховная Рада Украины — 61% мер выполнено;
- другие органы государственной власти выполнили 59% мер.
«Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжили активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Представленный отчет является результатом большой командной работы министерств, Парламента и других органов власти, планируем и дальше сохранять высокую динамику евроинтеграционных процессов, — отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. — Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап — переговоры о членстве в ЕС».
Справка Finance.ua:
- Европейская комиссия обещала весной предварительно оценить, как Украина выполняет семь требований для членства. При этом уже сейчас Евросоюз отметил существенное прогресс в процессе реформ. Президент Владимир Зеленский попросил ЕС ускорить свою оценку, чтобы можно было как можно скорее перейти к началу переговоров о вступлении в блок;
- Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;
- в ЕС описали механизм вступления Украины.
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