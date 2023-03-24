Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс — Finance.ua
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Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс

Казна и Политика
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Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс
Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс
Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«24 марта обнародован ежегодный Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2022 год. В настоящее время Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, являющимся важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%», — говорится в сообщении.
Инфографика: kmu.gov.ua
Инфографика: kmu.gov.ua
Наибольший прогресс достигнут в следующих сферах:
  • интеллектуальная собственность — 94%;
  • управление государственными финансами — 90%;
  • статистика и обмен информацией — 96%;
  • юстиция, свобода, безопасность, права человека — 91%;
  • гуманитарная политика — 91%.
Инфографика: kmu.gov.ua
Инфографика: kmu.gov.ua
За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно Соглашению демонстрируют следующие показатели:
  • Кабинет Министров Украины выполнил 70% мер, а также 1% в процессе выполнения;
  • Верховная Рада Украины — 61% мер выполнено;
  • другие органы государственной власти выполнили 59% мер.
Инфографика: kmu.gov.ua
Инфографика: kmu.gov.ua
«Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжили активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Представленный отчет является результатом большой командной работы министерств, Парламента и других органов власти, планируем и дальше сохранять высокую динамику евроинтеграционных процессов, — отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. — Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап — переговоры о членстве в ЕС».

Справка Finance.ua:

  • Европейская комиссия обещала весной предварительно оценить, как Украина выполняет семь требований для членства. При этом уже сейчас Евросоюз отметил существенное прогресс в процессе реформ. Президент Владимир Зеленский попросил ЕС ускорить свою оценку, чтобы можно было как можно скорее перейти к началу переговоров о вступлении в блок;
  • Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;
  • в ЕС описали механизм вступления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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