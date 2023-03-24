Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс — Finance.ua

Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наибольший прогресс

Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«24 марта обнародован ежегодный Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2022 год. В настоящее время Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, являющимся важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%», — говорится в сообщении.

Инфографика: kmu.gov.ua

Наибольший прогресс достигнут в следующих сферах:

интеллектуальная собственность — 94%;

управление государственными финансами — 90%;

статистика и обмен информацией — 96%;

юстиция, свобода, безопасность, права человека — 91%;

гуманитарная политика — 91%.

Инфографика: kmu.gov.ua

За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно Соглашению демонстрируют следующие показатели:

Кабинет Министров Украины выполнил 70% мер, а также 1% в процессе выполнения;

Верховная Рада Украины — 61% мер выполнено;

другие органы государственной власти выполнили 59% мер.

Инфографика: kmu.gov.ua

«Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжили активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Представленный отчет является результатом большой командной работы министерств, Парламента и других органов власти, планируем и дальше сохранять высокую динамику евроинтеграционных процессов, — отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. — Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап — переговоры о членстве в ЕС».

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия обещала весной предварительно оценить, как Украина выполняет семь требований для членства. При этом уже сейчас Евросоюз отметил существенное прогресс в процессе реформ. Президент Владимир Зеленский попросил ЕС ускорить свою оценку, чтобы можно было как можно скорее перейти к началу переговоров о вступлении в блок;

Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;



в ЕС описали механизм вступления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.