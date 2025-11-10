Украина ввела новые санкции против чиновников рф и российских издательств Сегодня 10:33

Украина ввела новые санкции против чиновников рф и российских издательств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и „нормализовать“ оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение россии о применении „санкций“ против украинских чиновников, в частности, против премьер-министра Украины. Такое поведение россии заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления», — отметил президент.

Санкции против лиц, причастных к преступлениям в Украине

Первый указ касается восьми физических лиц, участвовавших в преступлениях против Украины и ее граждан, присваивали украинское имущество, в частности, аграрную продукцию, объекты культурного наследия, а также проводили информационные операции против государства.

Под санкции попали и те, кто внедрял российские образовательные стандарты с антиукраинскими нарративами на оккупированных территориях.

В санкционный список внесены российские чиновники, агент ФСБ, представитель информационного управления Генштаба рф, финансист Кирилл Дмитриев, который занимается распространением пропаганды и привлечением российских инвестиций в зарубежные экономики, а также лиц, которые публично оправдывают вооруженную агрессию против Украины.

Президент подчеркнул, что Украина передаст свои предложения касательно новых санкций международным партнерам.

Ограничения для российских издательств

Вторым указом введены санкции против пяти российских издательств. Они распространяют пропаганду, оправдывают агрессию россии и способствуют формированию антиукраинских настроений на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Будем работать над тем, чтобы эти издательства не могли участвовать в международных книжных выставках, а их продукция была изъята с онлайн-платформ продаж по всему миру», — подчеркнул советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Зеленский подписал новые санкции против россии, присоединившись к 19-му пакету санкций ЕС. Кроме того, глава государства ввел новые ограничения против российских компаний в Арктике.

По его словам, санкции действуют против экспорта российских ресурсов и схем поставок в россию электронных компонентов. Он отметил, что общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

