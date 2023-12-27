Украина в этом году привлекла более $42 млрд внешнего финансирования на покрытие дефицита госбюджета — Finance.ua

Украина в этом году привлекла более $42 млрд внешнего финансирования на покрытие дефицита госбюджета Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Украина в этом году привлекла более $42 млрд внешнего финансирования на покрытие дефицита госбюджета

Украина в 2023 году привлекла $42 млрд внешнего финансирования только на покрытие бюджетных нужд и рекордный объем заимствований на внутреннем рынке.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на « Business Breakfeast c Владимиром Федориным » в среду.

«Это позволило профинансировать все необходимые расходы, прежде всего, сил безопасности и обороны…» — сказал он.

Министр выразил надежду, что будут выполнены планы по доходам, хотя отметил, что в случае таможни это «менее вероятно».

Марченко отметил, что Украина выполнила свои обязательства по программе расширенного финансирования из МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

В целом он констатировал, что выполнение госбюджета 2023 года казалось гораздо более спокойным.

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«Сейчас меньше беспокоит даже не 2024 год, а 2025 год», — ответил глава Минфина на вопрос о прогнозе выполнения бюджетных планов в следующем году.

Он подчеркнул, что необходимо оставаться в программе с МВФ и добиться открытия Ukraine Facility от Евросоюза, что на 50% решит проблему 2025 года, связанную с большой неопределенностью, в частности, из-за выборов в странах-партнерах.

По словам Марченко, Украина должна принимать меры по снижению зависимости от внешних партнеров.

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«Ключ — согласованность действий правительственной команды в широком смысле этого слова», — заявил он.

Как сообщалось, ранее Марченко отмечал, что потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году удалось сократить с начальных $41 млрд до $37,3 млрд благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований, а также сокращению всех капитальных расходов госбюджета.

В 2022 году Украина привлекла $32,1 млрд внешнего финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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