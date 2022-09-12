Украина уже получила $18 млрд международной поддержки — Finance.ua
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Украина уже получила $18 млрд международной поддержки

Казна и Политика
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Украина уже получила $18 млрд международной поддержки
Украина уже получила $18 млрд международной поддержки
С 24 февраля Украина получила от международных партнеров около $18 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«С начала полномасштабного вторжения рф Министерство финансов Украины начало активную работу по привлечению международных средств для преодоления последствий войны. Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет около 18 млрд долларов США», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что среди ключевых доноров — Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия.
Украинские потребности в финансировании включают не только прямую бюджетную поддержку, но и финансирование восстановления тысяч освобожденных городов и сел, восстановление разрушенных дорог, мостов, школ, инженерных сетей.
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В течение следующих 18–36 месяцев для удовлетворения насущных потребностей Украине нужно около 105 млрд долларов США на подготовку к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные нужды, разминирование.
«Мы стараемся обеспечить все приоритетные расходы путем привлечения преимущественно льготного финансирования и грантов. Последние чрезвычайно важны для нас, чтобы не увеличивать долговую нагрузку. Украинское правительство полагается на поддержку иностранных доноров», — подчеркивают в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Министры финансов Европейского Союза в пятницу 9 сентября поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита в размере 5 миллиардов евро, чтобы помочь ей поддерживать работу школ, больниц и других государственных учреждений, на фоне того, как она борется с вторжением рф;
  • Украина потребует от россии не менее 300 миллиардов долларов репараций за ущерб от вторжения. Сейчас Минюст работает над резолюцией по созданию фонда возмещения ущерба;
  • Украина до конца года рассчитывает получить около $12 млрд, в том числе €8 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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